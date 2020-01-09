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خدع الشرطة.. ببغاء يقلد صوت امرأة ويستغيث بالنجدة: ألحقوني

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يعلم الجميع أن الببغاء قد تقلد صاحبها في ترديد الكلمات، إلا أنه حدث ما لم تكن تتوقعه إحدى السيدات في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بعد أن اتصل الطائر بقسم الشرطة.

واتصل الببغاء بقسم الشرطة، يستغيث طالبا النجدة على أنه امرأة تتعرض للعنف من قبل زوجها، وعلى الفور هرع رجال الشرطة مسرعين لإنقاذ المرأة، بعد تحديد عنوان المنزل، ظنا منهم أنها شكوى حقيقية.

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واقتحموا الشرطة المكان قبل اكتشافهم أن المرأة المستغيثة هي عبارة عن ببغاء كان قد تعلم كلمتي "النجدة، ساعدوني".

من جهته قال جيسون سبراج صاحب الببغاء والذي يدعى "رامبو" الذي يبلغ عمره 40 عاما لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إنه كان قد علّم رابو هذه الكلمات على سبيل المزاح ليستخدمها في حال اقتراب أحد أصدقائه من قفصه.

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