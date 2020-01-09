صور.. شريف رمزي مع ابنته ليليا: أهم وأجمل حاجة في حياتي

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عبّر الفنان شريف رمزي، عن تعلقه وحبه لابنته، قائلًا: "علاقتي بالبنت دي هي فعلاً أهم و أجمل علاقة في حياتي".
وشارك "رمزي"، مجموعة من الصور الجديدة له مع ابنته "ليليا"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يقبّل يدها، تعبيرًا عن حبه وتعلقه بها بشكل كبير.
وتزوج الفنان شريف رمزي من الفنانة ريهام أيمن في 2015، ورزق منها بطفله الأول "رمزي"، ثم رزق بابنته "ليليا".
يُذكر أنَّ الفنان شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزى وجده هو المخرج والمنتج والكاتب حسن رمزي مؤسس شركة "أفلام النصر"، والذى كان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهي الفنانة المعتزلة هدى رمزي، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.
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