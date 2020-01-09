يقلل الإصابة بأمراض القلب.. دراسة: تناول الشاي يطيل العمر

قد يتناول البعض فنجان الشاي يوميًا، ولا يعرف أن هناك علاقة بين شرابه وإطالة العمر.

ووجد علماء في أكاديمية الصين للعلوم الطبية في بكين، أن شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يرتبط بحياة أطول وأكثر صحة.

وقال دكتور في الأكاديمية الصينة، شينيان وانج: "يرتبط استهلاك الشاي بشكل معتاد بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت، ويملك الشاي الأخضر التأثير الأكثر إيجابية، كما أن الأكثر انتفاعا هم الأشخاص الذين يشربون الشاي على المدى الطويل"، بحسب مجلة "European Journal Of Preventive Cardiology".

كما حلل العلماء بالأكاديمية بيانات 100902 فرد، من الذين لم يعانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو سرطان في حياتهم، وتم تصنيف المشاركين إلى مجموعتين: الأشخاص الذين يشربون الشاي بشكل معتاد (ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع) والذين لا يشربون الشاي أبدًا أو بشكل غير المعتاد (أقل من ثلاث مرات في الأسبوع) وقام الخبراء بمتابعة صحتهم في المتوسط لـ 7.3 سنوات.

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وأظهرت النتيجة أن الذين يستهلكون الشاي بشكل دائم يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بنسبة 20% أقل من غيرهم بالإضافة إلى خطر وفاة أقل بنسبة 15 %.

ويشار إلى أن 49 في المئة من المشاركين فضلوا الشاي الأخضر، بينما فضّل ثمانية في المئة الشاي الأسود ويعتبر الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا للبوليفينول الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والعوامل الخطرة مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم، أما الشاي الأسود فيتم تخميره بشكل كامل وخلال هذه العملية يتأكسد البوليفينول في أصباغ وقد يفقد آثاره المضادة للأكسدة.

وأظهرت أبحاث سابقة، أن تقديم الشاي الأسود مع الحليب يقوي فوائده الصحية ما يؤثر إيجابيا على وظيفة الأوعية الدموية.

يذكر أن العلماء الصينيون تمكنوا من إجراء تعديل جيني بسيط يساعد الجسم على مكافحة مرض السكر، ولكن العلاج يشترط وجود مادة تتواجد حصرا في الشاي الأخضر.