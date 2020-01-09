الامارات | وفاة والد إيهاب توفيق في حريق ضخم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد إيهاب توفيق في حريق ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت وسائل إعلام مصرية، إن والد المطرب إيهاب توفيق توفي اليوم الخميس جراء اندلاع حريق في بيته الكائن في مدينة نصر بالقاهرة. Advertisements وهرعت سيارات الإطفاء لبيت والد توفيق لإخماد النيران قبل أن تطال البيوت المجاورة. موقع "مصراوي" أكد أن والد توفيق توفي إثر اختناقه بالغازات المنبعثة من النيران وليس حرقا، ونشر الموقع مقطع فيديو للنيران المشتعلة في المنزل، في وقت كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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