5 اتجاهات للموضة خلال الموسم الحالي 2020 ومنها البدل الرسمية والسترات البليزر

سواء كنتِ تبحثين عن آخر الاتجاهات الكبيرة من عروض الأزياء أو تفضلين أخذ بعض الأفكار لتسجيل المفضلات لديكِ لنهاية العام أو تقومين ببساطة بتغير خزانة ملابسك لبداية جديدة في عام 2020، لهذا سيكون من المفيد معرفة الاتجاهات السائدة والتي لديها بعض القوة للبقاء لأعوام قادمة، نحن هنا اليوم للتركيز على هذا الغرض، حيث اخترنا بعض الاتجاهات الحالية التي يمكننك أن تتخيليها وأنتِ ترتديها بعد عام أيضاً من الآن.

الجلد

لماذا نترك هذا الاتجاه الفخم؟ سوف يستمر كل شيء تم تصميم من خامة الجلد طوال الأعوام القدمة، ننصحك أن يكون لديكِ في خزانة ملابسك على الأقل قطعة واحدة من الجلد.

البدل الرسمية والسترات البليزر

طالما استمر العديد من مصممي الأزياء في إعادة ابتكار البدل الرسمية ودائماً هناك محاولات مستمرة في إيجاد طرق جديدة لتصميمها وهذا سبب كافي لجعلها من القطع التي ستظل معنا لأعوام.

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أحذية بتصميم مربع

الأحذية التي يطلق عليها Square-Toe Shoes نتوقع أنها ستنتشر بقوة الفترة القادمة، لأنها حصلت على اعجاب العديد من مدوني الموضة والمشاهير.

نقشة الحيوانات

يبدو أن بعض مصممي الأزياء يشعرون بالذنب تجاه نقشة الحيوانات التي ظلت لفترة طويلة غير متواجده، لكنها عادت وبقوة في جميع عروض الأزياء تقريباً وستظل معنا طويلاً.

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لقد تخطينا بالفعل فكرة عدم ارتداء الألوان الزاهية أو الفاتحة في الشتاء، فبعد أن كنا بالكاد نضيف بعض الألوان إلى إطلالاتنا الشتوية، في الحقيقة أنا أتذكر اللون الأحمر فقط، أصبح يمكننا الآن أن نرتدي زي كامل بألوان زاهية مثل البنفسجي أو الوردي.

لقد تخطينا بالفعل فكرة عدم ارتداء الألوان الزاهية أو الفاتحة في الشتاء، فبعد أن كنا بالكاد نضيف بعض الألوان إلى إطلالاتنا الشتوية، في الحقيقة أنا أتذكر اللون الأحمر فقط، أصبح يمكننا الآن أن نرتدي زي كامل بألوان زاهية مثل البنفسجي أو الوردي.

اللؤلؤ

انتشرت اكسسوارات الؤلؤ في البداية لتحل محل اكسسوارات الصدف في الشتاء، لكن يبدو أنها أصبحت مناسبة لكل المواسم فهى تجعل إطلالاتك رقيقة وجذابة، سواء قررتي ارتدائها من خلال القلادت والأقراط أو من خلال أزياء مزينة باللؤلؤ.

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