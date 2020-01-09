طرق بسيطة التخلص من براغيث القطط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قد يعاني قطك من البراغيت الذي تسبب له مصدر إزعاج كبير، كونها تتغذى على دماء الحيوانات الأليفة وأصحابها، وفي أفضل الأحوال سوف تسبب لك حكة في الجلد فقط، لكن يمكنها أيضا نقل بعض أمراض القطط السيئة.

تكون الطفيليات مليئة بالطاقة ويمكنها القفز لمسافات طويلة. تكون أسعد، بالطبع، عندما تستقر على جسد قط. لكن قد لا يكون ظاهرا دائما أن هناك براغيث على جسد قطتك .

وتقول هيدي برناور-موينز، من الجمعية البيطرية الألمانية لرعاية الحيوان: "يتفاعل الحيوان بشكل مختلف اعتمادا على طبيعته ... سوف تقفز القطط الحساسة وكأنها في حالة جنون، وتحك جسدها بعنف وربما تجرح نفسها". ويضيف أنه مع ذلك قد رأى بعض القطط المعبأة بالبراغيث ولا تأبه بالأمر.

وسرعان ما تتفشى هذه البراغيث، حيث أن إناث براغيث القطط قادرة على التكاثر بوفرة. وفي غضون 24 ساعة، يمكنها إنتاج 30 بيضة، وتميل اليرقات إلى التراكم في الأماكن التي تحب القطة أن تنام عليها.

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ويقول كريستيان كوتزشر، الباحث في معهد سينكينبرج للحشرات: "على عكس البراغيث البالغة، لا تتخذ اليرقات أسلوب حياة طفيلي ... تتغذى على المواد العضوية الميتة مثل الشعر أو قشور الجلد".

وهناك طريقة بسيطة لتحديد ما إذا كان لديك براغيث في منزلك، وفقا للطبيبة البيطرية أستريد بير. وتقول: "ضع قطتك على سطح أبيض، مثل منشفة كبيرة أو ملاءة سرير، ثم قم بتمشيطها بمشط ضيق، الخطوة التالية هي ترطيب أي كتل تسقط بالماء". وتوضح الطبيبة أن فضلات البراغيث "سوف تتحول إلى اللون الأحمر" - لأنها تتكون في معظمها من دم قطتك.

وللتخلص من البراغيث، يتعين أن تتلقى جميع الحيوانات الأليفة في المنزل العلاج الطبي من طبيب بيطري. وتقول الطبيبة بير إنه: "من المهم عدم إعطاء اليرقات فرصة للنمو. لذلك يجب أيضا تنظيف المنزل تماما. ليس فقط مكان نوم القطة، بل والسجاد والمفروشات والوسائد والبطانيات"، حسب نصيحة بير. ويجب غسل جميع تلك الأشياء عند درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية.

وينصح الأطباء البيطريون بعدم استخدام الزيوت الأساسية وغيرها من العلاجات المنزلية ضد براغيث القطط. لكن كريستيان كوتزشر لديه نصيحة مفيدة.

ويقول: "ضع بعض الماء والصابون في صحن، واشعل شمعة في المنتصف ... البراغيث لا يمكنها الرؤية جيدا، لذلك تعتقد أن الحرارة هي جسم مُضيف وتشعر بالانجذاب إليها. وعندها سوف تغرق في الماء".