مصطفى يحكي موقفا عرف فيه قيمة زوجته: شكرا لكل أم مصرية

حكى مصطفى أحمد عبدالرحمن موقفا إنسانيا مؤثرا عرف من خلاله قيمة زوجته.

وحكى مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الواحد مبيعرفش قيمة مراته غير فى وقت الشدة.. إمبارح كنت بتفرج أنا ومراتى على مسلسل بخط الإيد.. وطول المسلسل عمالة تقولى إن الرجالة ظالمة وإن الست مقهورة وأنا أقولها أم المسلسلات اللى خربت دماغ الحريم".

وأضاف: "النهاردة وهى ماشية فى البيت اتزحلقت على سيراميك الطرقة ووقعت على الركبة ومن هنا بدأت الكارثة".

وتابع: "شيلتها وفضلت أطيب فيها وهوب عاليا بنتى بتعيط علشان لسة راضعة وعايزة تتكرع وهوب شيلتها علشان تتكرع وهوب جيبت شوية كريمات لمراتى وكمدات جيل وهوب أحمد ابنى جعان والأكل لسة متعملش".

واستطرد: "روحت قايم جهزت مكرونة وسجق وفى وسط عمل الأكل سمعت دششششششش ابنى كسر طبق أركوبال وقعدت ألم فى كسر الطبق ومراتى عمالة تعيط من الوجع وهوبا عاليا عايزة ترضع روحت محضر الرضعة ونظفت السجاد من كسر الطبق وهوبا شميت دخان السجق بيتحرق روحت ناطط فى المطبخ تانى والحمد لله لحقته وبعد كدة أكلت أحمد وأنا أكلت ومراتى أكلت على السرير ( مصابة بقى ).

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وتابع: "هوبا غسلت المواعين وعملت حاجة نشربها وأخيرا قعدت بعد 3 ساعات بلف حوالين نفسى"، مضيفًا: "فسألت نفسى قولت إيه ده بقى مراتى بتعمل كل ده كل يوم وبزيادة كمان".

وأوضح أنه: "بالرغم إنى مش مخليها تشترى حاجة بنفسها وأنا اللى بجيب كل حاجة وبشيلها وكمان بقعد بالعيال وهى مشغولة بشغل البيت بس برده الزوجة بتعمل حاجات أكتر مننا ومنه لله المسلسل هو السبب علشان نقيت على نفسى".

واختتم منشوره: "ربنا يخليكى يا أم العيال وتقومى بالسلامة إن شاء الله علشان أنا ماليش فى الكلام الفارغ ده خالص وأخيرا شكرا لكل أم مصرية بتكافح علشان بيتها وعلى رأسهم أمى الحبيبة".