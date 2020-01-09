بـ3 طرق مختلفة.. روسية تساعد المصريين الناجين من الحوادث على التعافي

صعوبات وتحديات عدة، غيرت حياة جين بابكينا، روسية الجنسية، بعد تعرضها لحادث سيارة، تسبب في تحطيم عظام وجهها وجسدها، ما احتاج لرحلة طويلة للتعافي، وسط تخلي الكثيرين عنها، ما دفعها لاتخاذ قرار تكريس كل حياتها فى مصر، لدعم ومساندة الناجين من حوادث، من خلال تأليف كتب، أو منحهم دورات تدريبية وجلسات نفسية.

"بعد الحادث، تم تجميعى قطعة قطعة، وخياطة نصف عضلات جسدى، تحطم فىّ كل شىء، بما فى ذلك وجهى كله، وأخبرنى الأطباء أننى لن أسير مجدداً، شعرت بأن حياتى انتهت، فانفصلت عن زوجى المصرى بعد زواج لأكثر من 17 سنة، بسبب عدم التكيف مع حالتى الجديدة، واكتشفت أن الله وهبنى حياة أخرى لأساعد فيها الناجين من الحوادث، بل ومن يبحثون عن معنى الحياة"، كلمات "جين"، التى حاولت تحقيق هدفها بأكثر قدر من الدقة والمواءمة لتفاصيل الحياة فى مصر.

لم تكتفِ "جين" بدراستها فى مجال الحقوق الذى حصلت فيه على شهادتها من روسيا، بل عمدت إلى دراسة "الشريعة الإسلامية"، و"علم النفس والاجتماع": "أنا مسلمة، وأعيش فى مصر منذ أكثر من 13 عاماً، وبالتالى يجب علىّ أن أكون أكثر إلماماً بطبيعة البلد الذى أعيش فيه، حتى تصل رسالتى إلى الجميع، وهى مساعدة الناس على تنظيم حياتهم، والتماسك والتغلب على الفترات الصعبة التى تواجههم، سواء كانت فى حوادث أو غيرها بأقل قدر من الخسائر".

ثلاثة كتب، هى نتاج رحلة "جين"، قدمتها بثلاث لغات، هى العربية والروسية والإنجليزية، بأسعار لا تتجاوز الـ90 جنيهاً، تحت عناوين "9 خطوات لتبدأ من جديد"، "بوصلة للحياة حتى لا تضل"، "من أجل ماذا خلق الإنسان": "أنا أدين لمصر بالكثير، وأتمنى أن أكون مفيدة للناس بها".