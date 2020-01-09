خطوات إزالة الجلد الميت باستخدام السكر

تحتاج البشرة لعمل سكراب، كروتين أسبوعي، وذلك لتنشيط الدورة الدموية، وإزالة الجلد الميت، والتخلص من قشرة الوجه.

ويفضل العديد من الأشخاص، عمل سكراب طبيعيًا، بدلًا من المواد الكيماوية التي تضر أنسجة الوجه، على المدى البعيد.

ويمكنك عمل سكراب لبشرتك، باستخدام السكر، حيث إنه مقشر قوي للجسم، ويحتوي على حبيبات صغيرة ووفرة في السوائل، ما يجعله الخيار الأكثر لإزالة الجلد الميت.

وإليكِ خطوات استخدامه وفقًا لما ذكرها موقع "wikihow".

اختيار الزيت المناسب

في البداية، اختاري الزيت المناسب لكِ، لأنه يسهل من عملية وضع السكر فيما بعد، ويساعد في جعل جلد البشرة صحي في ذات الوقت، لكن لا بد من اختياره حسب نوع بشرتك على النحو التالي:

البشرة الدهنية

استخدمي زيت بنات العُصفر أو زيت البندق أو زيت بذور العنب

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البشرة شديدة الجفاف

استخدمي زيت جوز الهند أو زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو

ويمكن استخدام زيت الزيتون لكل أنواع البشرة.

الزيت العطري

أضيفي زيت عطري للخليط، حتى تبدو البشرة مُشرقة، وذات رائحة جيدة، يمكنك إضافة اللافندر.

تطبيق الماسك

افركي خليط السكر والزيت، والزيت العطري، برفق على بشرتك، حركات دائرية، لمدة تتراوح من 2-3 دقائق على كل منطقة.

قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم جففيه.

مرري ثلج على وجهك لقبض المسام.