طريقة عمل طاجن الشكشوكة في الفرن

في ليالي الشتاء الباردة، حضري لأسرتك طاجن الشكشوكة في الفرن، على وجبة العشاء، وقدميه مع الجبن الأبيض، للاستفادة من فوائده الغذائية الغنية، حيث إن عناصره غنية بالكالسيوم، والبروتين والفيتامينات.

مكونات الشكشوكة في الفرن

بيض

1 كوب طماطم مقطعة

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة

بصلة مقطعة

معلقة صلصة طماطم

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فلفل حار مفروم1

زعتر

ثوم مفروم

زيت زيتون

طريقة عمل الشكشوكة في الفرن

في البداية شوحي البصل في الزيت، ثم ضيفي الطماطم والفلفل وصلصة الطماطم، واستمري في التقليب.

ضعي البيض على الخليط السابق، ثم الزعتر والجبن.

ارفعي المقلاة من على النار، وضيفي المكونات في طاجن، وادخليه الفرن، حتى تنضج.