من "جامبسوت" لـ"فستان".. "الأبيض" اختيار عرائس المشاهير في الخطوبة وعقد القران

الإطلالات البيضاء البسيطة غير المتكلفة، سيطرت على الفنانات و"شريكات حياة" الفنانين في حفلات خطبتهن أو عقد قرانهن، خلال الفترة الماضية

رصد "هن"، أزياء "العرائس" المطلات بـ"الأبيض" خلال الفقرات التالية:-

أمنية عبدالمنعم

ارتدت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة، خلال عقد قرانها مساء أمس، على الفنان محمود العسيلي، بحضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة، والتي تعد الزيجة الثالثة للفنان الشاب.

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هنادي مهنا

وفي ديسمبر 2019، أطلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا،بـ"جامبسوت" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش، ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال حفل خطبتها على الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

راندا رياض

في 11 ديسمبر الماضي، تألقت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام بـ "جامبسوت"، "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط، خلال خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، في حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب فقط.

مصممة أزياء تعلق: الإطلالات "مثالية" ومناسبة للحفلات العائلية

علقت الستايلست وخبيرة التجميل، شيم الجابي، على الإطلالات الثلاث، حيث وصفتهن بالأزياء "المثالية"، حيث تتميز بالبساطة وعدم التكلف، موضحة لـ"هن" أن اللون الأبيض يتناسب للعروس في الخطوبة وعقد القران في حالة أن الحفل "عائلي".