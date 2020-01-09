إليك ما تريد معرفته عن اضطراب الشخصية الحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

اضطراب الشخصية الحدي "Borderline personality disorder" هو اضطراب نفسي معقد وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي، وفق ما قال الدكتور بيرجر دولتس الطبيب النفسي الألماني.

وأوضح الطبيب النفسي أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال.

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وتتمثل أعراض اضطراب الشخصية الحدي في الاندفاعية وعدم الاتزان في التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق.

ويمهد اضطراب الشخصية الحدي الطريق للإصابة بالاكتئاب ومحاولة إيذاء النفس والانتحار.

لذا يجب استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج النفسي كالعلاج السلوكي، مع إمكانية اللجوء إلى الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان