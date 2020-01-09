نصائح للتعامل مع الأطفال حديثي الولادة

الأشهر الأولى من حياة المولود الأول تمثل معاناة حقيقية للأم الجديدة، حيث تحتاج بعضهن إلى دليل التعامل مع المولود في عامه الأول، لذلك نقدم لكِ نصائح عن كيفية التعامل مع الطفل حديثي الولادة، وفقًا لما ذكره موقع "daily medical".

نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل حديثي الولادة

تغذية الطفل

إرضاع الطفل حليب الثدي 8 إلى 12 مرة في اليوم.

لا تعطي الطفل بعض العصير بدلاً من الحليب قبل بلوغه ما بين أربعة إلى ستة أشهر على الأقل.

تأكدي من أن الطفل يقوم بتغيير 6 أو أكثر من الحفاضات المبللة، و3-4 مرات من البراز الأصفر الباهت كل يوم، وذلك حتى يبلغ من العمر 5-7 أيام، فهذه علامات على أنه يحصل على ما يكفيه من الغذاء.

ساعدي الطفل على التجشؤ بعد كل جلسة رضاعة لمنع احتباس الغازات.

نوم الطفل

ضعي الطفل على ظهره عند النوم للمساعدة في الحد من خطر متلازمة الموت المفاجئ للرضع، لا تضعيه على جانبه أو بطنه أبداً.

اجعلي الطفل ينام في سرير أطفال منفصل أو مهد بالقرب منكِ، ولكن ليس في سريركِ الكبير مباشرة.

Advertisements

استخدمي مفرش سرير ثابت مغطى بورقة، لا تضعي ألعابا أو وسائد محشوة في فراش الطفل.

حافظي على عدم حدوث ارتفاع في درجة حرارة الطفل عند نومه، وذلك بالحفاظ على درجة حرارة الغرفة والمنزل ما بين 68-72 درجة فهرنهايت.

رعاية الطفل

يجب تنظيف الطفل بالإسفنج المخصص حتى يسقط حبله السري.

مراعاة توفير درجة الحرارة المناسبة للغرفة والمياه لمنع إصابته بالبرد.

قصي أظافر الطفل بحرص باستخدام مقص مخصص حتى لا يخدش وجهه وعينيه.