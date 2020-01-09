أضرار مشروبات الطاقة

يبدو المفهوم غير ضار نسبيا.. "احصل على الكثير من الطاقة عن طريق شرب شيء من علبة ملونة تبدو كبيرة مثل المشروبات الغازية"، لكن مشروبات الطاقة لديها بعض الأضرار.

فيما يلي نظرة على بعض المكونات الضارة المحتملة وبعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تنتج إذا كنت تشرب الكثير من مشروبات الطاقة.

الكافيين

الكثير من الطاقة التي تحصل عليها من مشروب الطاقة تأتي من الكافيين. الكمية يمكن أن تختلف على نطاق واسع، وتشير دراسة نشرت عام 2017 في مجلة رابطة القلب الأمريكية إلى أن مشروبات الطاقة أكثر خطورة على القلب من المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين فقط.

مؤلف الدراسة هو الدكتورة إميلي فليتشر، نائبة قائد رحلة الصيدلية من مركز ديفيد جرانت للقوات الجوية الأمريكية في كاليفورنيا، بدأت هي وزملاؤها في دراسة آثار مشروبات الطاقة على القلب بعد أن أظهرت الأبحاث أن 75% من الأفراد العسكريين في القاعدة استهلكوا مشروب طاقة.

ووجد الباحثون أن مشروب الطاقة تسبب في ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة.

يتفق الخبراء عمومًا على أنه من الجيد أن يستهلك معظم البالغين الأصحاء ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، وفقًا لما ذكرته عيادة مايو كلينك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمراهقين، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم الحصول على أكثر من 100 ملليجرام في اليوم.

يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين دقات القلب السريعة وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل:

مشاكل النوم.

الهلع.

الأرق.

التهيج.

معدة مضطربة.

الهزات العضلية.

الكافيين يمكن أن يسبب مشاكل أكثر خطورة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الذين يتناولون أدوية معينة.

السكر

يمكن أن تحتوي مشروبات الطاقة على ما بين 21 و 34 جرامًا من السكر لكل علبة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في طب الأطفال قيد المراجعة. في بعض الأحيان يأتي السكر في شكل شراب الذرة عالي الفركتوز.

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وكتب المؤلفون "يمكن للمستخدمين الذين يتناولون مشروب أو ثلاثة مشروبات طاقة أن يتناولوا، من 4 إلى 6 أضعاف الحد الأقصى الموصى به يوميًا من السكر". ويشيرون إلى أن الشباب الذين يتناولون مشروبات الطاقة بانتظام يمكن أن يكون لديهم فرصة أكبر للسمنة ومشاكل الأسنان.

مع مرور الوقت، قد يؤدي استهلاك الكثير من مشروبات الطاقة أيضًا إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ضغط الدم وأمراض القلب

كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى مايو كلينيك نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن شرب مشروب طاقة واحد يمكن أن يزيد من ضغط الدم ومستويات هرمون الإجهاد. على الرغم من أن هذه التغييرات قصيرة الأجل، إلا أنها قد تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب على المدى الطويل.

الزيادات في ضغط الدم تقترن بزيادة في بافراز، وهي مادة كيميائية هرمون التوتر، وهذا يمكن أن يؤهب لخطر متزايد من أحداث القلب حتى في الأشخاص الأصحاء.

وجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة رابطة القلب الأمريكية أن مشروبات الطاقة يمكن أن ترفع ضغط الدم وتؤثر على النشاط الكهربائي للقلب.

مشاكل الكبد

في دراسة في نوفمبر 2016، أبلغ رجل عن وجود علامات على البول الداكن، وآلام في البطن واليرقان. أدى استهلاكه من أربعة إلى خمسة مشروبات طاقة يوميًا على مدار ثلاثة أسابيع إلى تراكم النياسين في كبده، مما أدى إلى تطور التهاب الكبد. يظهر النياسين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 3، في ثلاثة مشروبات طاقة شعبية وقد ثبت أنه يخفض الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك، ليست جيدة لجسمك. بالإضافة إلى التهاب الكبد، فإن الكثير من النياسين في جسمك يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.

التورين

هو حمض أميني موجود عادة في مشروبات الطاقة. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تعزيز الأداء الرياضي، وفقًا لمايو كلينك. تشير دراسات أخرى إلى أنه عندما يتم دمج التوراين مع الكافيين، فإنه يمكن أن يزيد من القدرة الذهنية، وقد يسبب مشاكل في القلب.

الجينسنج

الجينسنغ هو مكمل عشبي لا يصدق بسبب الاعتقاد بأنه قادر على علاج أو منع العديد من الأمراض. من المفترض أن يساعد في تخفيف الضغط والتعب وزيادة الذاكرة والطاقة والأداء الرياضي.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة من الجينسنغ النبض السريع والصداع ومشاكل الشهية والدوار والحمى والأرق.

ومع ذلك، تقول بعض الدراسات أن كمية الجينسنغ الموجودة في مشروبات الطاقة من المحتمل ألا تكون كافية لإحداث مشاكل أو أن تكون مفيدة.