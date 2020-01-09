أزواج يفضلون "قعدة القهاوي" على المنزل.. واستشاري نفسي يقدم نصائح للزوجة

يفضلن الجلوس على المقاهي لساعات طويلة تاركين زوجاتهم، وتتصاعد أصوات الكثير من الزوجات بالشكوى من ترك الأزواج زوجاتهم للجلوس مع الأصدقاء أو مشاهدة مباراة على القهوة، ما يتسبب في الكثير من المشكلات.

"نفسي شوية تنسى أصحابك والقهوة وتقعد معايا"، جملة ترددها دائمًا نوال طه، 27 عامًا، لم يمر سنة على زواجها بسبب المعاناة التي تعيش فيها مع زوجها لانشغاله عنها بالجلوس على المقاهي مع أصدقائه.

قررت "نوال"، مواجهة زوجها بالمعاناة التي تشعر بها حتى تتفاجأ من رده عليها، "القهوة دي المتنفس الوحيد اللي بفصل بيه من الشغل والهموم".

حاولت إقناع زوجها بضرورة جلوسه معها وتقليل عدد ساعات الجلوس مع الأصدقاء على القهوة ليكون الرفض هو قراره، "بيقعد مع أصحابه على القهوة أكتر ما بيقعد معايا وأي كلام معاه مش نافع".

رفضت نائلة سلامة، 30 عامًا، جلسات زوجها مع أصدقائه على القهوة التي يمكن أن تستمر حتى الفجر، وفق حديثها لـ"هُن"، "بعد 5 شهور من جوازنا بقت أشوفه صدفة يخلص شغله ويقعد مع أصحابه أوقات لحد تاني يوم طلبت منه يختار يومين بس في الأسبوع يقعد فيهم على القهوة وهو وافق".

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أزواج يفضلون الجلوس على المقاهي للتخلص من المشاكل الزوجية والمسؤوليات

كان الجلوس على المقاهي الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن النفس التي لم يجد غيرها طارق سالم، متزوج منذ 3 سنوات، للتخلص من المشاكل التي يمر بها مع زوجته بعد مرور عام على زواجهم، "أول سنة بالنسبة ليا كانت أجمل سنة بعد كده كل حاجة اتغيرت بسبب الغيرة الزائدة بقت أهرب من المشاكل بالقاعدة على القهوة".

يجد محسن محمد، 26 عامًا، في الجلوس على القهوة مع أصدقائه وسيلة للتنفيس عن النفس والتخلص من أعباء الحياة، "القاعدة مع الصحاب على القهوة والضحك والهزار دايما مختلفين في كل حاجة بس أنا بخصص ليهم يوم في الأسبوع ميبقاش كل يوم علشان مراتي متزعلش".

استشاري نفسي يقدم نصائح للزوجات للتعامل مع جلوس الرجل على المقاهي

رفض الدكتورة يحيى خالد، استشاري الصحة النفسية، منع الزوج نهائيًا من الجلوس على القهوة لأنها وسيلة مهمة تساعده للترفيه عن النفس، مضيفًا أثناء حديثه لـ "هُن"، أنه يجب على الزوجات تهيئة الجو المناسب للزوج الذى يساعده على الجلوس في المنزل.

أوضح أن كل زوجة يجب أن تعلم ما يحبه زوجها، ومراعاة دائمًا التجدد حتى لا يشعر الزوج بالملل، مؤكدا أنه على الأزواج مراعاة نفسية زوجاتهم والحرص على قضاء الوقت الأطول معهن.

وأشار إلى أنه يمكن التعامل مع الزوج بطريقة الأصدقاء، وعدم الحديث عما يشغل باله إلا إذا فتح هو الحديث، تجنب إهمال المظهر وتحاول الزوجة الظهور بأجمل صورة أمامه.