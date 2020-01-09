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طريقة تحضير صينية سردين في الفرن

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تعد صينية السردين من الوجبات اللذيذة والغنية بالعناصر المفيدة للجسم، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف أميرة شنب.

مقادير صينية سردين

نصف كيلو سمك سردين

نصف كيلو بطاطس حلقات نص سلقة

زيت ذرة

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب ليمون شرائح

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كمون

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نصف كوب كزبرة مفرومة

ربع كوب شبت مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير صينية سردين

يخلط الزيت مع ملح وفلفل وكمون وعصير ليمون مع الكزبرة المفرومة والشبت ويقلبوا جيدا مع إضافة الثوم المفروم

ترص البطاطس أسفل بايركس الفرن ثم يحشى السمك بالتتبيلة المجهزة ويرص في البايركس وعليه باقي التتبيلة

توضع شرائح الليمون على السمك ويرش بالزيت ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما وتقدم.

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