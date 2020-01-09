بعد يومين من زواجه.. "بصورة جريئة" فتاة تهنئ أحمد الشيخ.. والرواد: "ده كيد نسا"

نشرت فتاة حسناء، تُدعى "مريومة" صورة تجمعها بلاعب النادي الأهلي، أحمد الشيخ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفتاة بملابس جريئة، وهي تجلس بجانب اللاعب، داخل سيارة، حيث بدت بسترة مكشوفة، أظهرت "التاتو" الموجود على جسدها، مع مكياج صريح، وجوارب "شبكية""، مُعلقة: "مبروك الجواز"، وذلك عقب زواجه بيومين.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، بين الساخر ومنتقد اللاعب والصورة، فقعلق أحدهما: "شحاتة أبو كف"، وأضاف الأخير: "كيد نسا".

أحمد الشيخ يحتفل بزفافه

واحتفل لاعب الأهلي، أحمد الشيخ، بزفافه مؤخرًا، على فتاة تُدعى "ندى محمد"، بحضور العديد من رموز الكرة المصرية.

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وتألق "الشيخ" ببدلة بيضاء اللون، مبتعدًا عن البدل السوداء التقليدية، مع رابطة عُنق باللون الأسود.

كما ظهرت العروس بفستان أبيض، بسيط، من الجوبير المُطرز، منفوش قليلًا، مع طرحة من الشيفون المُطرزة أيضًا.

مشادة كلامية عقب خطبة اللاعب بسبب طليقته

وكان تعرض لاعب الأهلي أحمد الشيخ، لانتقادات لاذعة، عقب إعلان خطبته على "ندى" في أغسطس الماضي، وذلك بعدما نشر صورة له مع خطيبته أثناء وضعها خاتم الخطوبة في إصبعه، معلقًا عليها "يا فرحة في وقتها جاتلي"، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي وخصوصًا الفتيات والسيدات اللاتي استنكرن فعلته، لا سيما في ظل الأزمة الحالية مع زوجته الحالية وأم ابنته "مكة"، بشأن النفقة.

وطالبت دينا السعيد طليقة أحمد الشيخ، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، بالتوقف عن الدعوات لها بعد إعلان "الشيخ" خطبته أمس.

ونشرت طليقة لاعب النادي الأهلي، قائلة "أولًا- يا جماعة محدش يبعتلي مسدجات تاني، دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندي موتة، أنا زي الفل، وربنا عوضني بأحلى بنت في الدنيا".

وتابعت طليقة "الشيخ" قائلة: "ثانيًا- من موقعي هذا، (كوكي) بتبعتله تبارك وبتقوله زي ما بتعرف تخطب يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول، اللي أنت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

الهجوم الكبير على اللاعب من قبل العنصر النسائي، دفعه للرد على أغلبهن حتى استنكر البعض حرصه على الرد.

حيث علق اللاعب حينها على الانتقادات قائلًا: "مش هرد برضه ولا هحكي أي حاجة لأن مش مستني منكم حاجة أهم شيء ربنا وكل الاحترام ليها علشان للأسف أم بنتي".