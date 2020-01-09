اصنعي 3 ماسكات للتخلص من حب الشباب

حب الشباب واحدة من المشكلات التي تؤرق كثيرا من الفتيات، خاصة بسبب الآثار السيئة التي تتركها بعد أن تجف الحبوب، وفيما يلي 3 ماسكات للوجه تزيل حب الشباب وآثارها، يجب المداومة على وضعها لفترة من الوقت للحصول على أفضل النتائج.

ماسك القرفة والعسل

العسل هو مضادات للميكروبات، ويساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وفي الوقت نفسه، القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات.

- المكونات:

2 ملعقة طعام عسل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

- طريقة التحضير:

يغسل الوجه باستخدام المنظف المفضل.

يخلط العسل والقرفة معًا، ويوضع الخليط على المناطق المصابة.

يترك القناع لمدة 10-15 دقيقة، ويشطف بالماء الدافئ.

ماسك اللوز والصبار

للتغلب على حب الشباب، يوصي باستخدام ماسك التطهير المهدئ والمقشر، الزبادي والصبار على حد سواء مضادات للجراثيم ولهما فوائد مهدئة للجلد، كما يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يساعد على تقشير الجلد وتجفيفه، ثم يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك وهو أيضًا مضاد للجراثيم. وأخيرا كل هذه المكونات معًا ستساعد على مكافحة حب الشباب وتترك بشرتك فائقة الترطيب.

المكونات:

ربع كوب زبادي.

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3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة طعام زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة لوز مفروم.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات في وعاء. يوضع على الوجه ويترك لمدة 15-20 دقيقة. يزال بمنشفة دافئة.

ماسك الليمون والفراولة

هذا الماسك لمكافحة حب الشباب وتجديد البشرة، حيث تستخدم الفراولة وعصير الليمون لفك المسام. الفراولة هي واحدة من أفضل الثمار التي تعالج البشرة الالتهابية. فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين C التي تساعد على شفاء الجلد وتقليل الالتهابات. كما يساعد فيتامين C على تعزيز إنتاج الكولاجين للبشرة المتوهجة. أخيرًا، يساعد حامض الستريك في عصير الليمون على التخلص من الجلد الميت مع تقليل البكتيريا والزيت الزائد.

- المكونات:

2 ثمرة فراولة كبيرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- طريقة التحضير:

تمزج المكونات معًا، يوضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الدافئ.