يعتبر الفلفل الحار المحشي بالجبن، من الأكلات الشهية والسهلة وسريعه التحضير حيث يحتوي على العديد من أنواع الجبن، والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي. وإليك طريقة عمل محشي الفلفل بالجبنة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير محشي الفلفل بالجبنة 4 بيضات 4 فلفل أخضر حلو 3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج 2 طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير) 2 معلقة كبيرة زيت عباد شمس رشة ملح لحمة مفرومة جبنة موزريلا بصلة مفرومة رشة فلفل اسود مطحون Advertisements ½ كيلو مشروم (مفروم خشن) طريقة عمل محشي فلفل بالجبنة - فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل. - نضيف المشروم ونقلب. - نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل. - ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما، يرص فى بايريكس مدهون بالزيت. - نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل. - نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل، ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس. - توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج البيض. - تقدم ساخنة على مائدة الطعام.

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