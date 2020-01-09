منها بطاقات اليوجا وأجندة مواعيد.. تعرف على الهدايا المفضلة لبرج الجدي

منذ نهاية الشهر الماضي وامتدادًا إلى 20 يناير من هذا الشهر ومواليد برج الجدي يحتفلون بعيد ميلادهم، والذي قد يجد أصدقاؤهم صعوبة في تحديد نوع الهدية التي تقدم لأصحاب هذا البرج في هذه المناسبة، والتي استعرضها موقع "أمازون".

وتعتبر الأسورة من الهدايا المفضلة رجال ونساء برج الجدي والتي تشمل المعدن والذهب وكذلك الجلد والأحجار.

وحسب موقع التسوق الشهير، فإن القلادة الفضية تأتي في المرحلة الثانية من الهدايا التي يفضلها أصحاب هؤلاء البرج والتي يفضل أن تحتوي على قطع من الأحجار.

أما حسب موقع "bustle" المتخصص في الهدايا، فإن هناك 23 هدية يمكن تقديمها للجدي الذي يوصف بأنه البرج الطموح من بين الأبراج حيث يقدر العمل الشاق والتصميم، وإذا كنت تحاول العثور على هدايا الجدي لصديق أو حبيب، فأنت تريد أن تتأكد من أن الهدية التي ستقدمها ستساعد هذا الجدي على تحقيق النجاح، لذلك تحتاج إلى البحث عن أشياء جميلة وعملية وبسيطة كونهم يقضون غالبًا الوقت في مكتبهم.

ومن الهدايا التي استعرضها الموقع هي تزين مكتب الجدي في محل عمله كونه يقضي وقت طويل به ولذلك قد يسعده الاهتمام بهذا الجزء

كذلك يفضل إهداء الجدي بطاقات اليوجا لهم، حتى يتمكنوا من أخذ قسط من الراحة والاسترخاء فهم يفضلون من يفكر في راحتهم بعد يوم طويل وشاق في العمل.

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ومن المعروف أن الجدي برج دائما لديه زحمة في المواعيد نتيجة طموحه الزائد ولذلك تعتبر الأجندة التي يدونون بها مخطط يومهم من الهدايا التي تستهويهم بشدة فهو يدرك منها أنك تبحث معه عن طريق حتى يتمكن من البقاء منظما.

ويعتبر تزيين أجهزة الحاسب المحمولة من الأشياء المفضلة لدى الجدي فهو يتعامل معه طوال اليوم ولذلك تزينه وتجديد الزينة من الأشياء التي يفضلها في الهدايا، شأنه شأن "المج" فهو دائم يتناول المشروبات خلال أوقات عمله.

كما يفضل مواليد هذا البرج الساعات البسيطة، والتي تساعدهم على متابعة مواعيدهم، حيث إن أصحاب برج الجدي هم أشخاص جديون للغاية في مواعيدهم، ولذلك تعتبر الساعة التي يمكنهم ارتداؤها كل يوم هي طريقة مثالية لتوضيح لهم مدى ثقتهم بإنجازاتهم، وسوف يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية وتحقيقها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى كل مرة ينظرون فيها إلى أسفل ساعتهم الجديدة لمعرفة ما هو الوقت، سوف يفكرون بك.

كذلك النظارات والأيس كاب وحقائب اليد للنساء ووضع صورة مفضلة لديهم في برواز يوضع على مكتبة في العمل.