سيدة شرقاوية تبكي على الهواء: ولادي طردوني من البيت ولفقوا لي تهمة قتل

عرض برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة ""ON E، حالة إنسانية لسيدة تُدعى فاطمة، من الشرقية، هجرها زوجها منذ 13عامًا وكانت تعيش مع أبنائها وتسكن معهم في آمان الله، ولكن أبناءها فضلوا زوجاتهم عليها، وطردوها خارج المنزل.

وقالت "فاطمة"، باكية: "محمود ابني فضل مرته عليا عشان فلوس أبوه أغرته، مراته اتبلت عليا بدل المرة ثلاثة وهو ضربني بدل المرة 3، محدش يزعل مني ولا حد يعيط عليا، كل اللي يسمعوا يقول حسبي الله ونعم الوكيل ومن رزقه على الله فلا يحزن، محدش يتأثر بيا".

وتابعت: "ولادي طردوني بعد ما كان حيلتي 5 قراريط أخدتهم من أبويا، وخدوهم مني، وكان ليا 27 متر في دار أبويا برضوا خدوهم مني، وبعد كل ده رموني، ربنا يجازيني خير على اللي علمته ليهم ولأبوهم، أبوهم ده بيطلع الألف سلفه بـ 150 جنيه في الشهر، قال لولاده اللي هيطرد أمه من البيت هديله العربية و الـ16 قيراط اللي عندي، مع أني أنا اللي شرياهم".

وواصلت: "ولادي جبولي الضغط والسكر والغضروف والكبد وكل الأمراض والحمد لله، والشكر لله على عطاه ورضاه".

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وتواصلت الإعلامية بسمة وهبة معها هاتفيًا، لكن الأخيرة قالت في الهاتف،: "أنا مش خايفة أتكلم، أنا تعبت من كتر الحكاوي، أنا آسفه أرد على أي حد يا حبيبتي معلش، تعبانة جدا جدًا، أنا مش زعلانة الحمد لله، اللي ربنا اختاره لي أنا راضية بيه الحمد لله".

وعرضت عليها الإعلامية، أن تُدخل أحد أبنائها في الهاتف وتتحدث معه، ولكنها رفضت، وقالت "لا معلش مش عاوز أسمع حاجة خالص، بصي يا حبيبتي ولادي لفقولي تهمة وأنا بره البيت، وكتبوا على النت إني قعدت أضرب في واحدة اسمها خيرية لحد ما موتها وأنا أصلا مكنتش في البيت".

وواصلت: "لما عرفت إن خيرية ماتت روحت العزاء، لاقيت أهل الميتم طردوني، فعشان خاطر ربنا ارحموني ومش عاوزه حد يسألني على حاجة".

من ناحية أخرى، نشبت مشادة كلامية بين الإعلامية ومحمود أبو أمين نجل الحاجة فاطمة، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، حيث قال لها "أنا مش مديت أيدي على أمي واللي أمي بتقولة ده كذب، أنا كنت متكلم على بنت خالتي بس أمي لا حضرت لي فرح ولا شبكة ولا أي حاجة".

وتابع: "أمي اللي مش عاوزة تيجي تقعد معايا أنا مش طردتها من البيت زي ما بتقول، أنا عندي بيت لوحدي 3 أدوار ومتشطبين"، فيما حاولت الإعلامية الدفاع عن والدته، فرد عليها: "إنتي متعرفيش أي حاجة، ولازم تعرفي إنك مش عارفة أي حاجة"، فردت الإعلامية: "حرام عليك اللي بتعمله في والدتك إنت راميها"، فرد معنفا: "إهدي انتي بس، إنتي مش أحن مني على أمي".