نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور لها بملابس شتوية

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصور جديدة. تألقت نيرمين الفقي، في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر صوف باللون الكحلى، ونسقت معهما جاكيت كت باللون الأخضر. وانتعلت نيرمين الفقي، هاف بوت باللون الجملي، وارتدت حقيبة ظهر عصرية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع ملامحها. قد يهمك أيضا: نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور الفقي توضح حقيقة تعمد ظهورها بملابس جريئة

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