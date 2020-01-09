أضرارها وخيمة.. 5 بدائل صحية للنكهات الصناعية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعتاد بعض الأشخاص على إضافة النكهات الصناعية إلى المشروبات الساخنة قبل تناولها، كإضافة المبيض إلى القهوة، مع العلم أن المواد التي تدخل في تصنيعها، قد تهدد الصحة العامة بالعديد من الأضرار.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز النكهات الصناعية وبدائلها الصحية، وفقًا لموقع "Health line".
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