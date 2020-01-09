تقوي المناعة.. 5 فواكه شتوية مفيدة للحوامل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
التغذية السليمة، من الأمور الهامة التي يتعين على المرأة الاهتمام بها أثناء الحمل، للحفاظ على صحتها، وإمداد جنينها من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، لتساعده على النمو بصورة طبيعية.
يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الفواكه الشتوية المفيدة لصحة الحوامل، وفقًا لموقع "Medicalnewstoday".
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