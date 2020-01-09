صوص الفراولة هو المفضل لدى الأطفال، يسمكن استخدامه في الحلوى، أو كغموس للبسكويت والمارشميلو، وصنعه في البيت أفضل من شراؤه بأسعار باهظة، وملئ بالمواد الحافظة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل صوص الفراولة. المقادير كيلو فراولة. كوب سكر. ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة فانيليا. قطرتين لون طعام أحمر. طريقة التحضير تغسل الفراولة وتقطع. تخلط كل المكونات في قدر على نار متوسطة، ما عدا لون الطعام. Advertisements يقلب الخليط جيدًا لمدة 5 دقائق. تهرس الفراولة جيدا باستخدام هرّاسة البطاطس. يترك الخليط على النار حتى يغلي. تصفى الفراولة، ثم يؤخذ السائل المُصفى، ويوضع على النار. يترك ليغلي لمدة 3 دقائق. يضاف لون الطعام على الخليط ويقلب باستمرار لمدة دقيقتين. يرفع صوص الفراولة ويترك جانبًا ليبرد. يمكنكِ إضافة قطع فراولة مع الصوص حسب الرغبة.

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