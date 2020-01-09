الامارات | أمسية بوليوودية في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية بوليوودية في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية في دبي نجمة بوليوود، نيها كاكار، لإحياء حفل على المسرح الرئيس مساء غد.
وستؤدي نيها، التي تعدّ من أشهر نجوم الغناء الشباب في بوليوود، باقة من أغانيها خلال الحفل.
ويأتي حفل نيها، ضمن جدول الحفلات الموسيقية، التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، التي تستضيف نخبة من نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم على المسرح الرئيس كل يوم جمعة.
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