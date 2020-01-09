الامارات | باحثون ينجحون في فك الشيفرة الجينية لسموم الأفاعي

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون ينجحون في فك الشيفرة الجينية لسموم الأفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فريق من الباحثين الدوليين بتحليل سموم أفعى الكوبرا التي تعيش في مناطق جنوب آسيا، بالتفصيل، معتمدين في ذلك على مجموعها الجيني. ويقول الباحثون إن نتائج هذا التحليل لن تسهم فقط في تطوير أجسام مضادة صناعية ضد سموم الأفاعي، بل أيضاً في تطوير عقاقير ضد أمراض مختلفة.

وفقاً لفريق الباحثين، تحت إشراف سوماسيكار سيشاجيري من شركة «جين تِك» الأميركية للتقنية الحيوية في ولاية كاليفورنيا، فإن عدد أنواع الأفاعي على مستوى العالم يزيد على 3000 أفعى، منها أكثر من 600 نوع سام.

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وقام الباحثون، من خلال هذه الدراسة، بفك شيفرة المجموع الجيني للكوبرا الهندية.

ويسعى الباحثون إلى تطوير رؤية جديدة بشأن مواجهة سموم الأفاعي، وإعداد قواعد معلومات لهذه السموم، آملين في تطوير ترياق واسع المجال يصلح لمواجهة أكثر من نوع واحد من السموم، حسب تأكيد أصحاب الدراسة.