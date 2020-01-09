الامارات | حمدة المر.. أول صوت نسائي يتأهل في «شاعر المليون»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة المر.. أول صوت نسائي يتأهل في «شاعر المليون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الشاعرة الإماراتية حمدة المر، أول صوت نسائي يتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة «شاعر المليون» في دورتها التاسعة، بعد أن تأهلت مع الشاعر السعودي خالد القصيري الجهني، مساء أول من أمس، بعد حصولهما على أعلى درجة من لجنة تحكيم المسابقة.

وجاء تأهل حمدة، وهي واحدة من ثلاث شاعرات ضمتهن قائمة الشعراء الـ48 المتأهلين للمشاركة في المسابقة، بعد أن قدمت قصيدة رمزية عبّرت فيها عما حققته المرأة الإماراتية من مكانة متقدمة، بفضل رعاية القيادة واحتضانها قضية المرأة.

تحية فخر واعتزاز

في مستهل الأمسية الثالثة، التي استضافها مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وجّه فريق عمل «شاعر المليون»، تحية فخر واعتزاز بإمارات المجد، وهي تفتتح أعوامها الـ50 المقبلة، وتعلن عام الاستعداد للـ50 بكل ما يمثله من مواقف الإنجاز والبناء والعطاء على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما يعكسه من دلالات كان افتتاحها استحضار توقيع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على آخر قطعة للهيكل الخارجي لـ«مسبار الأمل» تحت عبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء».

وتوجّه جمهور مسرح شاطئ الراحة ومقدما البرنامج الإعلاميان أسمهان النقبي وحسين العامري، بتحية شكر لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر هاشتاغ #شكراً_محمد_بن_زايد.

رمزية الفنجان

كما شهدت الأمسية تأهل ناصر بن خميس الغيلاني، من سلطنة عُمان، من شعراء الحلقة الثانية، بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون». وتضمنت الحلقة مشاركة الشاعر مسعود بيت سعيد، من الأحواز العربية في إيران، وهو أول شاعر إيراني يشارك في المسابقة منذ انطلاقتها، وتغنّى في قصيدته برمزية الفنجان والقيم العربية الأصيلة، التي تظل السبيل الأوحد لخلاص العرب من تشتتهم وضعفهم وتكالب الأمم عليهم، في حوارية متقنة بين الشاعر والفنجان، وصولاً إلى الأبعاد الكثيرة التي وظفها مع كل جزئية من الفنجان للإشارة إلى معنى معين دون سواه.

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ووصف عضو لجنة تحكيم المسابقة، سلطان العميمي، الشاعر بأنه «صوت عربي أصيل محمّل بالشعر المميز لجهة توظيف المفردات ذات الخصوصية في الثقافة العربية، والتعبير الموفق عن الموقف الشعري بتصاوير شعرية جميلة وإبداع متميز».

الحلقة المقبلة

من المقرر أن تشهد الحلقة المقبلة من «شاعر المليون» تنافس كل من الشعراء تركي الحبسي (سلطنة عُمان)، وسالم محمد الملا (الإمارات)، وعادل وصل الله الحارثي، وعبدالمجيد الغيداني (السعودية)، وغازي العون السردي (الأردن)، ومحمد حسين الشمري (العراق). وتتصاعد قوة المنافسات كلما اقتربت حلقات البرنامج من نهايته، إضافة إلى أن الاختبارات تصير أكثر صعوبة بانتظار التتويج والحلقة الأخيرة.

حمدة قدمت قصيدة رمزية عبّرت فيها عما حققته المرأة الإماراتية من مكانة متقدمة.

حمدة واحدة من ثلاث شاعرات ضمتهن قائمة الشعراء الـ48 المتأهلين للمشاركة.

سلطان العميمي:

«مسعود صوت عربي أصيل محمّل بالشعر المميز الذي يوظف مفردات ذات خصوصية».