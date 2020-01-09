الامارات | 100 فعالية و65 مبدعاً في «هاي أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فعالية و65 مبدعاً في «هاي أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظّمة لمهرجان هاي أبوظبي، أمس، عن برنامج الدورة الأولى من المهرجان المقرر تنظيمه في العاصمة الإماراتية، من 25 إلى 28 فبراير المقبل، بدعم من وزارة التسامح، وبمشاركة مجموعة من حائزي الجوائز، من الكتّاب والمؤرخين وصنّاع الأفلام والفنانين، خلال برنامج تتخلله نحو 100 فعالية.

ويشارك في الفعاليات أكثر من 65 مبدعاً ومفكراً يمثلون ما يزيد على 20 دولة، وسيجتمعون في منارة السعديات ومجموعة من المعالم في العاصمة الإماراتية.

وتهدف الرسالة الرئيسة للمهرجان إلى الاحتفاء بالأفكار الخلاقة والمبدعة ضمن قطاع الفنون والعلوم، وتسليط الضوء على أوضاع العالم الراهنة، بحضور جمهور ينتمي إلى أكثر من 20 جنسية ويتحدث بسبع لغات.

ويكرّس المهرجان برنامجاً تعليمياً حيوياً يرحب بمشاركة أكثر من 70 مدرسة محلية، بما يضمن إلهام آلاف الطلبة ممن تراوح أعمارهم بين سبعة و16 عاماً، الناطقين باللغات العربية والإنجليزية والهندية والفلبينية.

ويضم الحدث، على مدار أربعة أيام، سلسلة من الحوارات، بحضور نخبة من الكتاّب الذين يرصدون واقع العالم اليوم، والصورة التي قد يؤول إليها مستقبلاً. كما سيستضيف الحدث عروضاً سينمائية، بالشراكة مع «بي بي سي العربية»، بينما ستكون العروض الموسيقية والشعرية محطتي البداية والنهاية لفعاليات المهرجان.

تسامح

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إن مهرجان «هاي أبوظبي» «سيكون احتفالاً مهماً بالتسامح والتبادل الثقافي الهادف، وعلامة مهمة في سعينا الدائم بالإمارات من أجل بناء علاقات إيجابية مع الجميع، وسيكون المهرجان احتفالاً بقيم الأخوة الإنسانية التي جعلت من الإمارات دولة ناجحة بكل المقاييس، وسيسهم المهرجان في دعم المكانة المرموقة لدولتنا، باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة والفنون».

من جانبه، قال مدير «مهرجان هاي»: «يستقطب برنامج المهرجان في نسخته الأولى عدداً من أبرز الأصوات المعروفة، والعقول اللامعة الأكثر إلهاماً في المنطقة والعالم بأسره».

حاملو جوائز

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ينضم «هاي أبوظبي» إلى عائلة المهرجانات والمنتديات العالمية التي ينظمها «مهرجان هاي» في أكثر من 30 موقعاً حول العالم.

ويشهد المهرجان مشاركة نخبة من الكتّاب حائزي الجوائز من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تأثير السرد الروائي، ومن بينهم الكاتب النيجيري، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، وولي سوينكا، والروائية المصرية أهداف سويف، والكاتب الفلبيني ميغيل سيجوكو، والشاعرة والكاتبة الباكستانية فاطمة بوتو، والروائية اللبنانية هدى بركات، والكاتبة العمانية جوخة الحارثي الحاصلة على جائزة «مان بوكر الدولية»، والكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو، التي نالت جائزة بوكر الأدبية.

كما يشارك في المهرجان الكتّاب: أحمد سعداوي (العراق)، ونجوى بن شتوان (ليبيا) ويوسف رخا (مصر) ومحمد حسن علوان (السعودية).

وسيناقش الأديب الإماراتي محمد المر مغامرة استثنائية، تغوص بين الثقافات والمنشورات الأدبية من مختلف أنحاء العالم.

كما سيشارك الشاعر أدونيس في المهرجان، الذي سيحتفي بعيد ميلاد المبدع السوري الـ90.

نهيان بن مبارك:

«المهرجان سيكون احتفالاً مهماً بالتسامح والتبادل الثقافي الهادف».

قصص وموسيقى

يتضمن برنامج المهرجان مشاركة مجموعة من كتّاب قصص الأطفال. كما ستقدم الشابة الإماراتية، دانا البلوشي، كتابها الجديد الذي يحمل عنوان «13 امرأة عربية ملهمة».

ويضم المهرجان عروضاً موسيقية لنجوم، من بينهم سعاد ماسي، ومارسيل خليفة، و«مشروع ليلى».