الامارات | «نسائية دبي» تنظم مهرجان النهضة التراثي الثقافي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية النهضة النسائية - فرع الليسيلي - الدورة الـ11 من مهرجان النهضة التراثي الثقافي، بمنطقة المرموم في دبي، الذي يستمر حتى يوم غد، تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وافتتح المهرجان، الذى حضره الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي. ويهدف المهرجان إلى ترسيخ قيم الأصالة ونشر التوعية الوطنية في دلالة على اعتزاز الإمارات بهويتها العربية، وإبراز روح التراث والعادات والتقاليد الأصيلة، من خلال تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعريف الأجيال الجديدة إلى قيمنا الحضارية، وكذلك إلى تطوير المهارات الحياتية. واحتضن المهرجان الكثير من الفقرات الجاذبة للأطفال والكبار تنوّعت بين التثقيفية والترفيهية والمسابقات التراثية والألعاب والأهازيج الشعبية، وضم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والمجتمعية، كما عززت جهات حكومية وتوعوية وجودها في المهرجان، بإبراز خدماتها وأعمالها للجمهور ومشاركتها، اضافة الى مشاركة الجالية الصينية، التي قدمت استعراضات فنية وثقافية وتعبيرية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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