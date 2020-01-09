الامارات | «دبي للتسوق - 25».. دورة النجوم والعروض الكوميدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق - 25».. دورة النجوم والعروض الكوميدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي مطلع كل عام لاستضافة العديد من نجوم العالم خلال احتفالية الدورة 25 من مهرجان دبي للتسوّق، وهذا العام سيطرب عشّاق الموسيقى على أنغام عدد من النجوم العالميين خلال سلسلة من الحفلات الموسيقية، كما سيكون الزوّار والمقيمون على موعد مع عدد من العروض الكوميدية المضحكة خلال المهرجان.

وسيكون متابعو برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» على موعد في «سيتي ووك 2» بمشاركة المتسابقين النهائيين من الموسم الماضي، بينما يحيي راغب علامة وأحلام حفلهما الغنائي الأول معاً يوم غد الجمعة 9 يناير. تبدأ جميع الحفلات في تمام الساعة 8 مساءً والدخول مجاني للجميع.

«إنساي»

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلين غنائيين في 10 يناير الجاري، ويحيي الحفل الأول المغني والمؤلف الحائز الجوائز سونو نيجام، والذي يُعد من أهم نجوم بوليوود ومن أكثر الفنانين تنوّعاً، وشارك نيجام في عدد من أهم الأفلام مثل «بولي تشوديان» و«كال هو نا نو». تبدأ أسعار حفل الفنان سونو نيجام من 95 درهماً. وتشهد ليالي مهرجان دبي للتسوّق الحفل الغنائي الأول الذي سيجمع المغني والممثل المصري محمد رمضان مع المغني والمؤلف المغربي سعد لمجرّد، وسيؤدي هذا الثنائي أغنية «إنساي» التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال شهرها الأول على موقع «يوتيوب». وتعتبر أغنية «المعلم» للمغني سعد لمجرّد أكبر أغنية عربية من حيث عدد مشاهدات «يوتيوب» بأكثر من 783 مليون مشاهدة. وتبدأ أسعار هذا الحفل الأول من نوعه من 195 درهماً.

موسيقى فلبينية

وسيكون عشّاق الموسيقى الفلبينية على موعد مع حفل لفرق الروك «ديسمبر أڤنيو» و«سايلنت سانكتشوري» في 10 يناير الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس. وستطرب فرقة «ديسمبر أڤنيو» جمهورها بعدد من أهم أغنياتها مثل «تايم تو غو» و«سيتي لايتس»، بينما ستقدّم فرقة «سايلنت سانكتشوري» أجمل أغنياتها الكلاسيكية من ألبوماتها الخمسة الناجحة. وسيشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المهمة مثل «فلايت سينتس» و«ثيرد بارتي». تبدأ أسعار هذا الحفل من 125 درهماً. ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي في 16 يناير ليلة كوميدية يقدّمها الفنانون مو عامر ونمر وبدر صالح وعلي السيد، وسيكون الحضور على موعد مع أمسية مملوءة بالضحك خلال الفعّالية التي تبدأ الساعة 9 مساءً.

عمرو دياب

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ويقدّم الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً 24 يناير على مسرح مدينة دبي للإعلام، حيث سيؤدي الفنان الحائز جوائز «ورلد ميوزك أورد» أجمل أغنياته في الهواء الطلق أمام جماهيره في دبي. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً. وتشهد مدينة دبي حفلاً عالمياً آخر في التاريخ نفسه (24 يناير)، حيث يحيي المغني روبي ويليامز حفلاً حصرياً أمام جماهيره في «ذي بوينت» على نخلة جميرا. ويُعد هذا الحفل الأول للمغني في دولة الإمارات منذ عام 2015، وهو يأتي بعد أن أطلق المغني ألبومه الجديد الخاص بالأعياد. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً وهي متوافرة عبر تطبيق وموقع «جدول فعّاليات دبي».

براتيك كوهاد

وتكتمل الأجواء الاحتفالية يوم 24 يناير مع حفل المغني الهندي براتيك كوهاد في «ذي روتوندا» في فندق «سيزرز بالاس»، حيث سيؤدي المغني عدداً من أجمل أغنياته باللغتين الهندية والإنجليزية، مثل «كولد/‏‏‏مس» و«توم كاب باس». واكتسب هذا المغني شهرة عالمية بعد أن أطلق ألبومه «إن توكينز آند تشارمز» في عام 2015، حيث نجح في الفوز بجائزة «إم تي ڤي يوروب ميوزك»، وجائزة «راديو سيتي فريدوم»، كما سمته مجلة «رولنغ ستونز» كأحد أهم المغنيين والمؤلفين الموسيقيين في الهند، ويُعد كوهاد من أشهر المغنيين على «سبوتيفاي» في الهند. يبلغ سعر تذاكر حفل براتيك كوهاد في دبي 150 درهماً.

«ذا فريدج»

وللراغبين في اكتشاف المهارات الجديدة، تقدّم سلسلة حفلات «ذا فريدج» في موسمها الـ31 عدداً من المواهب المحلية والعالمية الناشئة. وينطلق الموسم الجديد في 27 يناير الجاري مع سامفيل غاسباريان، وهو مؤلف موسيقي وعازف بيانو أرميني أطلق 11 ألبوماً وقدّم حفلات غنائية في أكثر من 40 بلداً حول العالم، وحصدت أسطوانته المطوّلة «مورنينغ إن يرافان» نجاحاً كبيراً عند إطلاقها في عام 2018. يبلغ سعر تذكرة حفل الفنان سامفيل 30 درهماً عند شرائها مبكراً.

نجوم «ذا فويس» يقدمون حفلاً غنائياً ويلتقون جمهورهم.

مو عامر وعلي السيد يقدمان عروضاً كوميدية في «دبي التجاري».