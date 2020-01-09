الامارات | تصوير «اهرب يا خلفان» ينتهي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير «اهرب يا خلفان» ينتهي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت في أبوظبي عمليات تصوير الفيلم الخليجي الكوميدي «اهرب يا خلفان»، الذي يروي قصة تدور أحداثها بين المدينة والبادية، ضمن مجريات درامية ومواقف كوميدية.
ويتناول الفيلم، وهو من إنتاج شركة العنود للإنتاج والتوزيع الفني، وإخراج فراس أبوالهيجا، وسيناريو علاء محمد، قصة عائلة تفقد طفلها في إحدى الواحات، وتعثر عليه بعد 20 سنة، بعد أن أصبح شاباً ينتمي إلى عائلة من البادية.
ووصف الفنان السعودي، عبدالعزيز الشمري، الذي يشارك في بطولة الفيلم، أجواء العمل بأنها كانت رائعة أثناء التصوير، مشدداً على أن البيئة التي تدور ضمنها أحداث الفيلم لا تمثل بلداً بعينه، وأضاف: «أحببت أجواء العمل كثيراً، إذ ساده التفاهم وغلب عليه الطابع الكوميدي في الكواليس، وأؤدي في الفيلم دور شيخ القبيلة، وقد أحببت الدور كثيراً، والطريقة التي طرحت بها الأفكار»، وتابع الشمري: «العمل لا يمثل دولة محددة، بل هو بدوي كوميدي خفيف، والبداوة منتشرة في سورية ولبنان والخليج والمغرب وكل الدول تقريباً، والطرح جاء بقالب كوميدي من نسج الخيال، حول حياة بدوية طريفة كوميدية قريبة من المشاهد».
بينما أكد المدير التنفيذي في «العنود»، حسام لبش، أن الفيلم يندرج ضمن أعمال السينما الخليجية المتطورة، التي باتت تضع بصمة في مجال صناعة السينما بالعالم العربي.
ويشارك في الفيلم نجوم من جنسيات عدة، من بينهم البحرينية ريم أرحمة، والجزائرية أمينة وسام، والسعوديون شعيفان محمد ومحمد شامان وعبدالعزيز الشمري، والإماراتيون عبدالله بن حيدر وخليفة الكعبي وعبدالله بوهاجوس.
يتناول الفيلم قصة عائلة تفقد طفلها وتعثر عليه بعد 20 سنة.
الفيلم جاء في قالب كوميدي من نسج الخيال، حول حياة بدوية طريفة.
حسام لبش:
«الفيلم يندرج ضمن أعمال السينما الخليجية المتطورة، التي باتت تضع بصمة في مجال صناعة السينما بالعالم العربي».
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