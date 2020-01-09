الامارات | «بلا دليل» يكشف أسرار المجتمع المخملي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلا دليل» يكشف أسرار المجتمع المخملي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار من الغموض والتشويق، تدور أحداث مسلسل «بلا دليل»، الذي بدأت قناة «أبوظبي» في عرضه، أخيراً، ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المدرجة في دورة القناة البرامجية الجديدة لعام 2020.

وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل الحقيقي، ما ينتج عنه تشابك الأحداث في عمليات البحث عن فاعل الجريمة، إذ تجد العازفة (حبيبة) نفسها في موقف لا تُحسد عليه، بعدما تخبرها ابنتها (هنا) بأنها شهدت جريمة قتل قد ارتكبها زوجها (عمر) فتسعى (حبيبة) إلى معرفة الحقيقة.

ومع تسلسل الأحداث يعلن ابن رجل الأعمال (تيمور الهواري) الذي يؤلف كتاباً يضع فيه مذكراته عن كل ما يتعلق بفضائح وأسرار رجال الأعمال والمجتمع المخملي، خلال حفل ينظمه والده في الفيلا، أمام كل الحاضرين من مسؤولين ورجال أعمال، بأنه قد انتهى من كتابة مذكراته وأرسلها للنشر، وقريباً جداً سيفضح الجميع. ويشارك في بطولة العمل كل من: الفنانين خالد سليم، ودرة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وأنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.