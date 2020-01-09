الامارات | آلام البطن لدى الأطفال.. القولون العصبي لا يستثني الصغار

شكرا لقرائتكم خبر عن آلام البطن لدى الأطفال.. القولون العصبي لا يستثني الصغار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن آلام البطن لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خصوصاً إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة، ومصحوبة بأعراض أخرى، مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

وأوضحت أن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي.

ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي، واستبعاد أي أمراض أخرى كالتهاب الزائدة الدودية.

ويتمثل العلاج في العلاج السلوكي، وتقنيات الاسترخاء، مع إمكانية تناول بذور قطونة أو مالتوديكسترين، من أجل حماية جدار الأمعاء الحساس من التهيج.