الامارات | الرياضة تحارب الاكتئاب

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تحارب الاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت طبيبة الأعصاب الألمانية، الدكتورة زابينه كولر، إن الرياضة قادرة على وقف الشعور بالاكتئاب.

وأشارت كولر إلى أنه يمكن محاربة الاكتئاب من خلال ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل الركض والمشي باستخدام العصي؛ حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، والقضاء على الشعور بالتعب، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية.

وإلى جانب الرياضة، تسهم مقابلة الأصدقاء والأقارب مثلاً في رفع الحالة المزاجية.