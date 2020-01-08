كندة علوش ترد على منشور حول علاقتها بزوجها عمرو يوسف: "مش أسلوبي"

بجمل ساخرة، علقت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على منشور متداول على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، حول علاقتها بزوجها الممثل عمرو يوسف.

وتضمن المنشور "المفبرك": "منى الشاذلي سألت كندة علوش إزاي حبيتي عمرو ‏يوسف، قالتلها: عمرو إنسان زكي وطيب وحنين ووسيم بس مش ده اللي خلاني أحبه، عمرو وثق فيا وأكنه يعرفني من سنين وأكنه ‏هو اللي رباني، الثقة تقدر تخليكي تحبي أي حد، وقلة الثقة تخليكي تكرهي أي حد بس الثقة دي ما لقتهاش غير في عمرو وبس لأنه ‏نسي الماضي وفكر في مستقبلنا".‏

وغردت الفنانة السورية على المنشور، قائلة: "ياريت للي بيألف كلام وحكم على لساني بس ‏يرتقي شوي لا هاد أسلوبي ولا لغتي ولا صياغتي ولا أفكاري، ممكن تبعتولي أساعدكم".‏

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يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، اختارت الفنانة كندة علوش تهنئة زوجها الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده الـ39 على طريقتها الخاصة، وطالبت محبيها ومتابعيها مشاركتها في معايدة زوجها بعيد ميلاده عبر هاشتاج "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف".