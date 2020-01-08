للأمهات.. 9 نصائح بسيطة لتنمية مهارات طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تسعى الكثير من الأمهات منذ الصغر إلى تنمية مهارات طفلها، وتحاول توفير الأدوات التي تساعده على اكتشاف مواهبة، ولكن كيف يتم ذلك بسلالة؟

نستعرض لكِ عزيزتي الأم، أهم النصائح التي تساعدك على هذا الأمر وفقًا لما قاله إبراهيم خطاب المستشار النفسي والأسري في تصريحه لـ"الخليج 365":

1- اختاري الألعاب التي تساعد في تنمية مهارات طفلك، وشجعيه على استخدام الألعاب الحركية وألعاب الذكاء حتى تظهر مواهبته.

2- شجعيه وادعميه بالحديث الجيد، مثل: أنت متميز، أنت ناجح.

3- احرصي على تهيئة بيئة مناسبة لطفلك، بعيدا عن الخلافات الأسرية، حتى يستطيع اكتشاف مواهبه.

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5- احكي له قصصًا قبل النوم، واتركي له عنان الخيال، ولا تسخري أو تتهكمي من خياله أبدا.

6- يجب عليك السماح له بالذهاب مع زملائه الرحلات، حتى يكتشف أماكن جديدة لم يذهب إليها من قبل.

7- احرصي على تنمية جميع أنواع الذكاء لديه (اللغوي - الحركي- الاجتماعي).

8- ساعديه على اكتشاف موهبته ، وفي أي شيء متميز.

9- إعطائه مساحة آمنة لإبداء رأيه وفكره وإبداعه، حتى يستطيع الاعتماد على نفسه.