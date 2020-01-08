تعاني من آلام الحلق صباحًا؟.. نصائح احرص عليها قبل الخلود للنوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ندى سامي:
ومن المعروف أن آلام الحلق، عادةً ما تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون السبب وراء الإصابة بهذه المشكلة المزعجة، التي يعاني منها البعض عند الاستيقاظ من النوم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب الشعور بآلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ونصائح للتغلب عليها، وفقًا لموقع "Health".
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