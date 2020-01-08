شراب على الجزمة.. مراحل تطور الأحذية الكعب على مر السنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تختلف أشكال الجزم ذات الكعب العالي النسائية، وتنوعت تصميماتها على مر العصور، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

-1920- 1924 أحذية بوكلي

تميزت هذه الأحذية بوجود مشبك زينة.

-1925- 1929 أحذية "تي"

أحد أكثر اتجاهات الكعب شهرة في العشرينيات من القرن الماضي كانت الأشرطة التائية ، التي يشار إليها باسم "أحذية الحزام"، إذ كانت تحتوي على شريط واحد أو عدة شرائط بحرف 'X' أو شريط مزدوج أو ثلاثي مستقيم.

-1930 الكعب المنخفض

ظهرت هذه الأحذية خلال فترة الكساد الكبير (التي استمرت بشكل أساسي من عام 1929 حتى أوائل ثلاثينيات القرن العشرين)، وكان الكعب مربع الشكل، مع أشرطة عريضة للحذاء.

-1940-1945 الكعب الضخم

انتشر هذا التصميم في أربعينيات القرن الماضي، أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث الكساد الاقتصادي الكبير.

1946- 1950 الكعب المفتوح

انتشر هذا النوع من الأحذية بعد عام 1946م، فقبل هذا التاريخ كانت كافة النساء ترتدي الأحذية ذات الكعب المغلق. إذ لم يكن من المقبول مجتمعيًا أن ترتدي المرأة أحذية مكشوفة الكعبين.

1951 رباط الكاحل

ارتديت Lucille Ball الكثير من أحزمة الكاحل الطويلة والأحذية طوال فترة الخمسينيات من القرن الماضي ، كما تم تصوير مارلين مونرو في الكعب العالي.

-1959-1955

في هذه الفترة تنوعت وزادت تفاصيل الأحذية ذات الكعب العالي.

-1960 الحذاء المدبب

في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، أصبحت الأحذية المدببة عند أصابعًا أكثر شيوعًاب بين النساء

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1961 الكعب الصغير

في أوائل الستينيات من القرن الماضي ، كانت الأحذية ذات الكعب الصغير هي الأكثر انتشارًا لأنها مريحة للقدمين كانت الفنانة أودري هيبورن ترتدي الكعب الأسود الصغير بكثرة، ما ساعد على انتشاره بشكل كبير.

-1965 الكعب الصغير وشريط الكاحل

انتشرت الأحذية بدون تغطية للكعبين، مع شريط الكاحل، والكعب الجزمة الصغير.

-1967 المشبك

تميزت الأحذية في منتصف الستينات بالزينة اللاصقة الصغيرة، والكعب الضخم والأبازيم.

-1968 الجوارب مع الأحذية

في أواخر الستينيات من القرن الماضي، تم تصوير المشاهير مثل الممثلة ناتالي وود وهم يرتدون جوارب بيضاء مع جزم الكعب، وسرعان ما أصبح هذا أسلوبًا شائعًا في تلك الفترة.

-1969 بوت Go-go

انتشرت هذه الأحذية بالألوان الأحمر والزاهية.

-1970 أحذية الأبزيم

في أوائل سبعينيات القرن العشرين، أصبحت الأحذية ذات الأبزيم أكثر انتشارًا خاصة من جوتشي.

-1972م الكعب الضخم

انتشرت الكعوب من الأحذية والصنادل الضخمة وبأشكا متنوعة.

1973 Slingbacks

أصبحت الجزم بشكل أصغر وأكثر اكتنازًا، منذ أوائل السبعينات.