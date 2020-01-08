مكوناتها خطيرة.. أضرار لا تتوقعها للشيكولاته السائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
على الرغم من المذاق اللذيذ للشيكولاته السائلة، والقيمة الغذائية العالية لها، ولكن قد يكون للإفراط فيها تأثيرات سلبية على الصحة العامة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أضرار النوتيلا على الصحة العامة، وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.
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