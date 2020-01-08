إطلالات النجمات: مايا دياب وبريانكا شوبرا بلوكات جريئة.. وزوجة محمود العسيلي تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولم يمر يوماً وقد طالعتنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

درة تخطف الأنظار:

تألقت درة بإطلالة مونوكرومية، إذ ارتدت فستاناً فستانا قصيرا باللون الأسود مزيناً من الأطراف بشرائط باللون الفضي، بأكمام شفافة واسعة، واتسم الموديل بقصة ضيقة من الأعلي وياقة من المخمل، أما من الأسفل جاءت التنورة منقوشة ومتعددة الطبقات

واعتمدت مع اللوك كولون كريستال شفاف باللون الأسود وبوت طويل باللون الأسود، وكوروس منقوش ومزين بالرسوم المتداخلة.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع قوس من طبقتين باللون الفضي، مع ماكياجا ناعماً بدرجات الكاشمير ورسمة عيون سموكي.

-بريانكا شوبرا بإطلالة جريئة

ظهرت بريانكا بلوك جرئ، إذ ارتدت فستاناً ميدي باللون الأسود بقماش الساتان، بدون أكمام، وجاء من الأسفل بقصة ضيقة شفافة بقماش التول المطبوع برسومات لبناتات ضخمة.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع ماكياجا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي بدرجات الألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.

-ياسمين صبري بإطلالة مختلفة:

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اعتمدت ياسمين جامبسوت باللون الأسود، بأكمام قصيرة، وقصة V neck، مع حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من أقراط كبيرة الحجم، وساعة.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل كعكة، مع ماكياجا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر الشفاه باللون النبيتي الصارخ.

-أمنية عبد المنعم

تألقت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في عقد قرانها على الفنان محمود العسيلي، بفستاناً قصيرا باللون الأبيض من الساتان مزيناً بالدانتيل، مع بليزر طويل باللون الاوف وايت، واعتمدت إكسسوارات ماسية ناعمة.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل مع ماكياجا ناعماً بدرجات اللون النيود، وركزت على إبراز منطقة العيون برسمة السموكي بالألوان الترابية.

-مايا دياب

ظهرت مايا دياب بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستاناً طويلاً باللون البلروانج، ونسقت مع الإطلالة وشاح باللون الماروني عند منطقة الخصر، واتسم الموديل بفتحة ساق طويلة.

واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي مع لمسة ويفي من الأسفل، مع ماكياجًا بدرجات النيود.

- ميجان ماركل:

اختارت كنزة برقبة عالية باللون الكاميل الغامق مع تنورة من الساتان باللون التوبي، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالى باللون البنى المائل للأحمر، مع جاكت طويل باللون البيج