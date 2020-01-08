كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - الجسم الكمثري مشكلة رائجة جدًّا في الوطن العربي، حيث يكون القوام نحيفًا من الأعلى والأوراك عريضة وبارزة، وغالبًا ما يكون من الصعب حل هذه المشكلة عن طريق الحميات الغذائية أو التمارين الرياضية، حيث تكون من أصل تكوين الجسم، ولهذا تعاني كثيرات من النساء اختيار موديلات الأزياء المناسبة لإخفاء هذا الأمر، لا سيما فساتين السهرة والتصميمات الرسمية، ولهذا وحتى نساهم في حل هذه المشكلة، جمعنا بالصور خيارات فساتين طويلة للجسم الكمثري من بلقيس فتحي، لتستوحي منها، وإليكِ بعض الأفكار.



فستان باللونين الأسود والفضي اختارته بلقيس فتحي:

فستان مميز باللونين الأسود والفضي اختارته بلقيس فتحي



مؤخرًا شاهدنا بلقيس فتحي في فستان باللونين الأسود والفضي، كانت قد اختارته من تصميم يوسف الجسمي Yousef al Jasmi وهذه التصميم مثالي للجسم الكمثري، حيث لاحظنا أنّ بلقيس اعتمدت القماش البراق والمزركش على القسم العلوي من الجسم، على اعتبار أنّ هذا النوع من القماش يوحي نوعًا ما بالضخامة، وعند منطقة الورك كانت التنورة باللون الأسود ومجمّعة بطريقة ذكية على جانب واحد، وبذلك أخفت العيب في تلك المنطقة وجعلت القوام يبدو أكثر تناسقًا.





بلقيس فتحي في فستان باللون الذهبي:

فستان براق بتصميم مميز اختارته بلقيس





بالرغم من أنّ قماش الترتر البراق من الممكن أن يكون غير مناسب لصاحبات الجسم الكمثري، لكن ليس إن اعتمدنه بالطريقة عينها التي اعتمدتها بلقيس، هذا الفستان الذهبي الذي اختارته من صادق ماجد، حيث إنّ قصة الفستان كما تلاحظن لها كشكش عند منطقة الورك أخفت أيّ بروز فيه، وأوحت أيضًا بتناسق جميل.

تابعي المزيد : أبرز الإطلالات المتماثلة للنجمات في عام 2019

Advertisements



فستان أسود بتصميم مبتكر اختارته بلقيس فتحي:

بلقيس فتحي في فستان أسود أنيق





هنا اعتمدت بلقيس فتحي فستانًا أسود بقصة ضيقة، وجميعنا نعلم أنّ اللون الأسود يخفي عيوب الجسم بطريقة مثالية، وعلى الرغم من أنّ قصة الفستان ضيقة، غير أنها ناسبت بلقيس تمامًا والتصميم المبتكر من الخلف مع الشريطة الكبيرة التي زينت الفستان، أبعدت التركيز عن منطقة الورك بطريقة مميزة.





فستان ناعم بتصميم منسدل اعتمدته بلقيس:

بلقيس فتحي في فستان أسود أنيق



أفضل تصميم ممكن أن تعتمديه لإخفاء مشكلة الجسم الكمثري أو الأوراك الكبيرة، هو تصميم مشابه للفستان الذي اختارته بلقيس فتحي هنا، بتصميمه الضيق من الأعلى مع التنورة البليسيه المنسدلة، ولونه الغني والراقي، وأيضًا الكاب الذي زين الكتف من جهة واحدة كان لفتة ذكية.



فساتين طويلة للجسم الكمثري من بلقيس فتحي، لجميع النساء اللواتي يعانين هذه المشكلة، شاهدي الصور واستوحي أفكارًا ذكية ومميزة لتتألقي في مناسباتكِ القادمة كافة.

تابعي المزيد : فساتين سهرة شتوية من بلقيس فتحي