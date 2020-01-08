أفكار جديدة لاعتماد الجينز بأسلوب الفاشينيستا لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - جميعنا نعلم أنّ الجينز من القطع الكلاسيكية التي لا تخرج من الموضة أبدًا، لكن ما نستطيع أن نقوله إنّ هذا العام كان عام الجينز بجدارة، حيث إنه تصدّر أبرز الصيحات، وكان القطعة الأساسية الأهم في مختلف المناسبات، وقد شاهدنا منه تصميمات كثيرة ومتنوعة بألوان وقصات جديدة، واليوم سنقدم لكِ أفكارًا جديدة لاعتماد الجينز بأسلوب الفاشينيستات العربيات لعام 2020، لتتألقي بهذه القطعة الكلاسيكية بأساليب مبتكرة ولافتة بعيدة عن الملل أو التكرار.

اطلالة عصرية ولافتة في الجينز اعتمدتها لانا الساحلي:

اطلالة مبتكرة في الجينز اعتمدتها لانا الساحلي

لانا الساحلي اختارت جينز بتصميم مبتكر بقصة أرجل مستقيمة وخصر عالٍ مفتوح من الأعلى على شكل حرف V، ما أضفى عليه لمسات مبتكرة باللون الأزرق الداكن، وقد نسقت معه توب من دون أكمام باللون البيج، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ وشنطة كتف من الجلد، واكسسوار ناعم للشعر.

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علا فرحات في لوك شبابي في الجينز:

علا فرحات ارتدت الجينز الكلاسيكي بأسلوب عصري

احتارت علا فرحات جينز بتصميم كلاسيكي باللون الأزرق الفاتح، لكنها نسقته بأسلوب عصري مبتكر، حيث اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، وعمدت إلى ربط شريط الصندل عند الكاحل فوق الجينز، وبذلك بدا تصميم الجينز وكأنه مزموم من الأسفل، وقد نسقت معه توب باللون الأسود محدد الخصر، وشنطة يد مبتكرة مزينة بالشراريب باللون الفضي.

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الجينز العريض بأسلوب مرام زبيدة:

مرام زبيدة اعتمدت الجينز الواسع بأسلوب شبابي

الجينز العريض مع الأرجل الواسعة والخصر العالي، من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد شاهدنا مرام زبيدة وقد اختارته لاطلالة شبابية كاجوال، ونسقت معه توب سوداء بقصة الكتف الواحدة وحذاء رياضي أبيض من بالنسياغا Balenciaga، وشنطة يد سوداء ونظارات شمسية بإطار مستدير.

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العنود بدر في تنسيق كاجوال في الجينز الرمادي:

الجينز الرمادي بأسلوب العنود بدر

الجينز الرمادي من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد شاهدنا العنود بدر وقد اختارته بقصة الخصر العالي والأرجل الواسعة، وقد نسقت معه توب من الصوف المجدول باللون الأبيض، وحذاء كاحل من الجلد باللون الأبيض أيضًا.



أفكار عصرية لاعتماد وتنسيق بنطلون الجينز بأساليب عصرية تناسب اطلالاتك في عام 2020، مستوحاة من الفاشينيستات العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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