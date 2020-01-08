أفكار لتنسيق الجزمة العالية بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - الجزمة العالية التي يصل طولها حد الركبة أو أعلى حد الركبة، كانت من صيحات الموضة الأكثر رواجًا للموسم الشتوي، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء والاكسسوارات العالمية بألوان وتصميمات مختلفة، منها الرسمي ومنها الكاجوال، وكثيرات من النجمات اعتمدن موضة الجزمة العالية في مناسباتهنّ المختلفة، ونسقنها بأساليب عصرية ولافتة، وقد جمعنا اليوم صور النجمات العربيات في تنسيقات في الجزمة العالمية، لتستوحي أفكارًا مميزة لمناسباتكِ القادمة، وإليكِ بعض الأمثلة.

لوك ناعم اعتمدته نسرين طافش في الجزمة العالية والفستان القصير:

نسقت نسرين طافش جزمة باللون الأسود مع فستان قصير

شاهدنا نسرين طافش مؤخرًا، وقد اعتمدت لوك شتويًّا ناعمًا اختارت فيه فستانًا قصيرًا من التويد باللونين الرمادي والأسود، ومن تحته نسقت قميصًا أبيض مزينًا بربطة عند الياقة، وقد أكملت اللوك بحقيبة كتف أنيقة باللون الزهري من ديور Dior، وجزمة عالية من الجلد الأسود بتصميم كلاسيكي وصل طولها حد الركبة.

تابعي المزيد: لا تتخلي عن سكارف الفرو في إطلالاتك هذا الشتاء

درة زروق أنيقة على السجادة الحمراء في تنسيق مع الجزمة العالية:

درة زروق اعتمدت لوك أنيق في الجزمة العالية

لوك مميز تألقت به درة زروق على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا بقصة البليزر بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، ومزينًا بصف من الأزرار، نسقت معه شنطة يد مبتكرة من الريش، وجزمة عالية أنيقة من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة.

تابعي المزيد: أبرز صيحات حقائب فخمة موضة 2020

Advertisements

نادين نجيم في لوك جمع بين الأناقة والعصرية مع الجزمة العالية:

لوك عصري نسقته نادين نجيم في الفستان البراق والجزمة العالية

اختارت نادين نجيم لإحدى المناسبات لوك جمع بين الأناقة والعصرية، وكان عبارة عن فستان قصير من الترتر البراق باللون الفضي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بتصميم مستوحى من التيشرت الرياضية، ونسقت معه جزمة عالية أنيقة من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة.

تابعي المزيد: تعرفي على أحدث صيحة لحذاء البوت وكيف انتعلته جيجي حديد

فستان قصير نسقته هبة نور مع جزمة عالية:

تنسيق اعتمدته هبة نور في الفستان والجزمة العالية

لوك مسائي مميز اعتمدته هبة نور مؤخرًا، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا من المخمل الأسود، مزينًا بأزرار ناعمة من الأمام، وقد نسقت معه جزمة عالية بتصميم مبتكر وصل طولها أعلى حد الركبة باللون الزهري، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف أنيقة من شانيل Chanel.



أفكار مميزة لاعتماد وتنسيق الجزمة العالية موضة هذا الموسم من النجمات العربيات بأساليب مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

تابعي المزيد: اكسسوارات وأحذية وحقائب ترند 2020

