أفكار لتنسيق الجزمة العالية بأسلوب النجمات العربيات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - الجزمة العالية التي يصل طولها حد الركبة أو أعلى حد الركبة، كانت من صيحات الموضة الأكثر رواجًا للموسم الشتوي، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء والاكسسوارات العالمية بألوان وتصميمات مختلفة، منها الرسمي ومنها الكاجوال، وكثيرات من النجمات اعتمدن موضة الجزمة العالية في مناسباتهنّ المختلفة، ونسقنها بأساليب عصرية ولافتة، وقد جمعنا اليوم صور النجمات العربيات في تنسيقات في الجزمة العالمية، لتستوحي أفكارًا مميزة لمناسباتكِ القادمة، وإليكِ بعض الأمثلة.
لوك ناعم اعتمدته نسرين طافش في الجزمة العالية والفستان القصير:
شاهدنا نسرين طافش مؤخرًا، وقد اعتمدت لوك شتويًّا ناعمًا اختارت فيه فستانًا قصيرًا من التويد باللونين الرمادي والأسود، ومن تحته نسقت قميصًا أبيض مزينًا بربطة عند الياقة، وقد أكملت اللوك بحقيبة كتف أنيقة باللون الزهري من ديور Dior، وجزمة عالية من الجلد الأسود بتصميم كلاسيكي وصل طولها حد الركبة.
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درة زروق أنيقة على السجادة الحمراء في تنسيق مع الجزمة العالية:
لوك مميز تألقت به درة زروق على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا بقصة البليزر بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، ومزينًا بصف من الأزرار، نسقت معه شنطة يد مبتكرة من الريش، وجزمة عالية أنيقة من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة.
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نادين نجيم في لوك جمع بين الأناقة والعصرية مع الجزمة العالية:
اختارت نادين نجيم لإحدى المناسبات لوك جمع بين الأناقة والعصرية، وكان عبارة عن فستان قصير من الترتر البراق باللون الفضي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بتصميم مستوحى من التيشرت الرياضية، ونسقت معه جزمة عالية أنيقة من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة.
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فستان قصير نسقته هبة نور مع جزمة عالية:
لوك مسائي مميز اعتمدته هبة نور مؤخرًا، وقد اختارت فيه فستانًا قصيرًا من المخمل الأسود، مزينًا بأزرار ناعمة من الأمام، وقد نسقت معه جزمة عالية بتصميم مبتكر وصل طولها أعلى حد الركبة باللون الزهري، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف أنيقة من شانيل Chanel.
أفكار مميزة لاعتماد وتنسيق الجزمة العالية موضة هذا الموسم من النجمات العربيات بأساليب مختلفة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.
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