أزياء شتوية للمحجبات من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - شتاء 2020 يبدو أنه سيكون حافلًا بقطع أنيقة شتوية للمحجبات ، بخاصة وأنّ مدونات الموضة تألقن هذا الموسم باطلالات عصرية، وهو ما سيكون حديثنا عنه اليوم تحديدًا للصبايا المحجبات، مع نصائح لتنسيق الحجاب مع اطلالتكِ الشتوية.



الجاكيت القصير الملون

الجاكيت القصير الملون





من القطع المميزة التي يمكنكِ اعتمادها هذا الموسم هو اختيار الجاكيت القصير المنفوخ بألوان جذابة، كهذا اللوك من الفاشينيستا مرمر محمد، بالجاكيت الأحمر اللامع.

وعندما تعتمدين هذا الجاكيت، فالأفضل لحجابكِ اختيار قميص طويل، لاطلالة محتشمة، بخاصة وإن كنتِ ستعتمدينه مع الجينز الضيق.

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الجمبسوت الشتوي بتصميم واسع





من الموديلات الجذابة التي شاهدناها بعروض شتاء هذا الموسم، كانت الجمبسوت الواسع والذي يناسب المحجبات بشكل كبير، لهذا فقد لفتنا الجمبسوت الواسع من الفاشينيستا دلال النقبندي، مع رباط الخصر.

هذا التصميم عملي، يمكنكِ اعتماده بمناسباتكِ بعد الظهر، تلك الأوقات التي تحتاجين فيها للظهور باطلالة كلاسيكية تبدين فيها مرتاحة.

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الكنزات الطويلة من علامتكِ المميزة

الكنزات الطويلة من علامتكِ المميزة





منذ العام الماضي وقد برزت موضة رسومات علامات الماركات الشهيرة، كأسلوب مميز لاعتزاز بيوت الأزياء بأنفسهن، مثل هذه الكنزة التي اختارتها فطامي بو حمد من دار بالنسياغا balenciaga.

نسقتها بطريقة ذكية مع بوت الساق العالي والجينز الضيق، وهذا اللوك ننصح فيه فقط طويلات القامة، والصبايا النحيفات من منطقة الأرداف، لأنّ اختيار البوت الطويل مع هذا اللوك سيركز العيون على تلك المنطقة.

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موضة التارتان مع البدلة الشتوية

موضة التارتان مع البدلة الشتوية





لا شك أنّ موضة التارتان برزت بشكل قوي هذا الموسم، لهذا اخترنا لكِ البدلة الشتوية التارتان من خولة المراغي، لم تعد ترتبط باللوك الرسمي ، يمكنكِ ارتداؤها في مشاويركِ اليومية البسيطة.

وأعجبنا أيضًا اختيار قبعة البيريه لتنسيقها مع البدلة، ولاطلالة محتشمة أكثر، نسّقي الحجاب مع القبعة.



بهذا الألبوم إليكِ أزياء محجبات شتوية من انستقرام.

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