مكياج وتسريحات شعر النجمات في الـ غولدن غلوب 2020... إليك الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - يعد حفل توزيع جوائز الـغولدن غلوب فرصة لعشاق الموضة والجمال للتعرف على أبرز صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي ستكون رائجة في الأيام التي تليه، فهو دائماً ما يكون أول عرض رئيسي لجوائز العام، بالتالي هو يتيح للنجمات إطلاق أفكارهن في ما يتعلق بأساليب المكياج وتسريحات الشعر، والتي سرعان ما تصبح ترند على مدار العام. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعرالنجمات في حفل Golden Globe Awards 2020، فمن الأجمل في رأيك؟

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راشيل بروسناهان

راشيل بروسناهان



النجمة راشيل بروسناهان Rachel Brosnahan، اختارت مكياج عيون ناعماً يمزج بين ظلال العيون البنية والسوداء عند حدود العين الخارجية. في المقابل، اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر المات الذي منحها إطلالة أنثوية جذابة. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة الجانبية.

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جنيفر لوبيز

جنيفر لوبيز



النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez اعتمدت المكياج البرونزي الجذاب، الذي يعد أحد أساليب المكياج المفضلة لديها، فهو يتناغم مع لون بشرتها، مع الرموش الطويلة والكثيفة. كما اختارت تسريحة الكعكة العالية المضفرة مع الغرة المشدودة الى الوراء.

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لوسي بوينتون

لوسي بوينتون



النجمة لوسي بوينتون Lucy Boynton، اختارت مكياج عيون عصرياً مبهراً مستوحى من فن الديكور، يرتكز على رسمة الأجنحة بالظلال الرمادية الداكنة المرصعة بعشرات من الأحجار الكريمة من مختلف الأشكال والأحجام. في المقابل، اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل بشكل عفوي مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين، والتي أتت مزينة بمشبك مرصع فخم.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي



كعادتها، اعتمدت النجمة مارغوت روبي Margot Robbie في إطلالتها خلال حفل جوائز الـ"غولدن غلوب" 2020، مكياجاً ناعماً استخدمت فيه ظلال العيون الخفيفة باللون البنفسجي فوق الجفن العلوي، بعيداً عن الأيلاينر أو الكحل أو رسمات العيون القوية، مع أحمر الشفاه النيود والبلاش الوردي. كذلك، اختارت تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الناعمة.

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جوي كينغ

جوي كينغ



النجمة جوي كينغ Joey Kingاعتمدت مكياج العيون السموكي بتدرجات الفضي، مع تحديد داخل العين بالكحل الأسود، واختارت النغمات الوردية الناعمة للشفاه والبشرة. كما اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الغرة الجانبية المسحوبة الى الخلف.

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