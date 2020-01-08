أسهل طريقة لتطبيق الكونتورينغ حسب شكل الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - برزت تقنية الكونتورينغ كواحدة من أكثر تقنيات التجميل تأثيراً على إطلالة السيدة. فقد أثبتت أنها قادرة على تغيير ملامح الوجه وتعديل المكياج بما يتناسب مع شكله.



كيف تطبقين تقنية الكونتورينغ حسب شكل وجهك؟



الوجه البيضاوي

Anastasia Beverly Hills Pro Series Contour Kit



إذا كنت تتمتعين بوجه بيضوي الشكل، أي أن طوله أكبر من عرضه، ضعي الفاونديشن الداكن عند جانبي الجبين وعلى عظمتي الوجنتين. ثم طبّقي الهايلايتر عند منتصف الجبين وتحت الحاجبين مباشرة وعلى الذقن. فهذه الطريقة تساعد في تخفيف طول الوجه وجعله يبدو أكثر امتلاء.



الوجه المستطيل

Dior Backstage Contour Palette



إذا كنت تتمتعين بوجه مستطيل الشكل، أي أن جبينك متساوٍ مع عرض فكّك تقريباً، عليك أن تضعي الفاونديشن الداكن على طرفي جبينك وتحت عظمتي الخدين وعظمتي الفك. وطبّقي الهايلايتر عند منتصف الذقن وتحت العيون وعظمة الحاجبي مباشرة. فبهذه الطريقة تساعدين في تخفيف عرض وجهك.

Advertisements



الوجه المستدير

Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow



إذا كنت تتمتعين بوجه مستدير، أي أن عرض الوجه وطوله متساويان تقريباً، ضعي الفاونديشن الداكن على طرفي الجبين وصولاً إلى الخط الموازي لعينيك أعلى الخدين، ومن ثم تحت عظمتي الخد وصولاً إلى منتصف الخدين باتجاه الفكين. وبعدها، ضعي الهايلاير على منتصف الجبين والذقن، وتحت العيون على شكل مثلث مقلوب للأسفل. فبهذه الطريقة سوف تساعدين في تخفيف استدارة وجهك وامتلائه.



الوجه المربّع

Fenty Beauty Match Stix Trio in Deep



وهو شكل الوجه الذي تكون زواياه حادّة وظاهرة. للتخفيف من حدّتها عليك أن تطبّقي الفاونديشن الداكن على طرفي الجبين وعلى عظمتي الفك وأن تحدّدي المنطقة تحت عظمتي الخد من الأذن وحتى منتصف الخدين. ثم وزّعي الهايلايتر عند منتصف الجبين والذقن، وتحت عينيك وصولاً إلى الزوايا الخارجية لهما.

تابعي المزيد: أفضل مكياج للبشرة الجافة بهذه المستحضرات