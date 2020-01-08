النجمة أليشيا كيز تشاركك روتين العناية ببشرتها... توهجاً طبيعياً دائماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - يشكل روتين العناية بالبشرة الخاص بالنجمة أليشيا كيز Alicia Keys، أحد أهم أسرار مظهرها المشرق والمتوهج على الدوام. وقد شاركته مؤخراً مع معجبيها على قناتها عبر يوتيوب، وربما قد تتفاجئين أنه لا يشمل مجموعة من الكريمات وأنواع السيروم الباهظة الثمن كغالبية النجمات، فهو يرتكز فقط على خطوات بسيطة يمكنك تطبيقها خلال دقائق قليلة في اليوم، وهي تخولك الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة كبشرة أليشيا كيز تماماً. فتعرفي إليها في هذا المقال.



شرب الماء وخلق أجواء مريحة

النجمة أليشيا كيز



يبدأ روتين العناية بالبشرة الخاص بالنجمة أليشيا كيز، بشرب قنينة كبيرة من المياه المعدنية. فهذه الخطوة تبدو بسيطة جداً إلا أنها أحد أبرز أسرار بشرتها الندية والمشرقة، لا سيما أن جميع الاختصاصيين يؤكدون الأهمية الكبيرة للماء في صحة ومظهر البشرة ومنحها الترطيب اللازم. إضافة الى ذلك، تعمل النجمة على خلق أجواء مريحة ومهدئة، من خلال إضاءة الشموع وحرق البخور من الأنواع المفضلة لديها، مما ينعكس إيجاباً على مظهرها بشكل عام.

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تنظيف البشرة

تنظيف البشرة



في البداية، تقوم أليشيا كيز بمسح وجهها بالمحارم المزيلة للمكياج، وهي تقول إنه يمكنك استبدالها بقطعة قماشية مبللة بالماء الساخن، فهذه الخطوة تساعد في تهيئة البشرة لعملية التطهير والتنظيف. من ثم تنظّف وجهها باستخدام Osmosis Beauty Deep Clean Detox Cleanser، فهو غسول لطيف على البشرة، يحتوي على جوز الهند والزيوت الأساسية التي تنظف البشرة بعمق وتمنحها إشراقة طبيعية.

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التونر

النجمة أليشا كيز



يعد التونر أحد أهم مستحضرات العناية بالبشرة لدى النجمة أليشا كيز، فهي تعتبره نظاماً علاجياً لمختلف مشاكل البشرة. وتحرص على استخدام أنواع التونر التي تشتمل على زيت شجرة الشاي والعسل، وكلاهما له خصائص مضادة للفطريات والميكروبات. حيث تقوم بتدليك بشرتها بالتونر باستخدام أطراف أصابعها لدقائق قليلة، وهذا كل شيء على حد قولها.

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ترطيب البشرة

النجمة أليشا كيز



تستخدم النجمة أليشيا كيز مستحضر Au Lait Body Butter لترطيب بشرتها والحفاظ عليها ندية وناعمة طوال الوقت. وإذا شعرت أن بشرتها تحتاج الى المزيد من الترطيب، فإنها تستخدم كريماً مرطباً من علامة Epicuren التي تحبها كثيراً، إضافة الى بلسم الشفاه Rosebud Salve lip balm.

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