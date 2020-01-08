تألقي في 2020 بأجمل العطور للمرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2020 10:41 مساءً - أوقات العمل تحتاج من المرأة إلى التألق، وبجانب اختيار الأزياء المناسبة، عليكِ اعتماد العطور المناسبة أيضًا، والتي عادة ما تكون ذات رائحة منعشة تزيدكِ حيوية، وبالوقت نفسه خفيفة وبسيطة على عكس عطور المساء.



وفي 2020 تألقي بأجمل العطور في أوقات العمل، تزيدكِ ثقة وجاذبية.



Elie Saab 'Le Parfum' Eau de Parfum

Elie Saab 'Le Parfum' Eau de Parfum



عطر جميل ورائحة منعشة ليست ثقيلة ليومكِ في العمل، ويحمل هذا العطر انسجامًا من الزهور البيضاء مع رائحة غابات الأرز، وقطرة من العسل، بروح البحر الأبيض المتوسط، ليمنحكِ شعورًا بالانطلاق.

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Tory Burch Perfume

Tory Burch Perfume



هذا العطر من Tory Burch Perfume يمنحكِ شعورًا أنيقًا بالكلاسيكية، وهو ما تبحث عنه الصبايا باطلالة العمل، ومناسب أكثر للأجواء الرسمية، مع مزيج من الأزهار والفاوانيا والدرنة، ولمسة من الحمضيات كالجريب فروت وزهر البرتقال.

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Infusion d'Iris Perfume for Women by Prada

Infusion d'Iris Perfume for Women by Prada



عطر برادا الخشبي والنباتي Infusion d'Iris ، رائع بما فيه الكفاية للعمل، يمنحكِ تأثيرًا يبقى قريبًا جدًّا من الجلد، رائحته خفية لكنها مليئة بالثقة.

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Chanel Eau Vive

Chanel Eau Vive



تتميز Chanel Eau Vive بتطور Chanel، ولكن بطريقة ممتعة ومشرقة ومتجددة الهواء، ما يجعلها مثالية للمكتب طوال اليوم. إنها تجمع بين رائحة الأزهار وبعض الحمضيات كالجريب فروت مع البرتقال الأحمر وزهر الياسمين، بالإضافة إلى المسك الأبيض.

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