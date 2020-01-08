من أصالة لـ العسيلي.. "جوازتين وطلاق" في أول أسبوع من 2020

شهد الأسبوع الأول من العام الجديد، 2020، العديد من الأحداث الاجتماعية، داخل دائرة الوسط الفني، كان أبرزها إعلان الفنانة أصالة لانفصالها رسميًا عن المخرج طارق العريان، وزواج الفنانة غادة رجب الذي تفاجأ به العديد من الجماهير.

ويرصد "هن" أبرز تلك الأحداث، التي تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

طلاق أصالة رسميًا

رغم تداول الرواد العديد من الأحاديث التي نالت علاقة أصالة بزوجها المخرج طارق العريان، منذ عدة أشهر، إلا أن الفنانة قررت الإعلان رسميًا عن طلاقها، أول أمس، الاثنين، الموافق 6 يناير، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أصالة "بمنتهى الأسف والحزن، أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وعلى الفور رد "العريان" بنفس الوسيلة، حيث نشر صورة تجمعه بطليقته، مُعلقًا: "للأسف وصلنا إلى النهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

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يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في 2006، وتصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية عن زوجها المخرج".

زواج غادة رجب

فاجأت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بإعلان زواج المطربة غادة رجب من الشاعر عبدالله حسن، وذلك مساء يوم الاثنين، الموافق 6 إبريل أيضًا.

ونشرت "الإعلامية" صورة من حفل الزفاف، حيث ظهرت غادة بفستان أبيض فضفاض، تميز بأنه "أوف شولدرز"، مزين بنقوش من الورود والأزهار، إضافة إلى طرحة زفاف طويلة، فيما أطل العريس بـ"بدلة" سوداء، مع رابطة عنق قاتمة اللون و"سديري".

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين وابنتها، ورجاء الجداوي، وإلهام شاهين.

عقد قران العسيلي

احتفل الفنان محمود العسيلي، بعقد قرانه، أمس، الثلاثاء 7 يناير، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم وظهر "العسيلي"، مرتديا بدلة من اللون الرمادي مع قميص أبيض، وتخلى عن الكرافت، وفضل أن تكون ملابسه تميل إلى الكاجوال، فيما اختارت العروس كذلك "لوك" رقيقا خلال عقد القران.

وارتدت "أمنية" فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة.